Die Frauen des ESV Regensburg schaffen den Aufstieg in die 2. Bundesliga und blicken in eine verheißungsvolle Zukunft

Von Mathias von Lieben, Regensburg

An seine erste Bierdusche vor 34 Jahren kann sich Dieter Müller noch ganz genau erinnern. Damals, 1987, ist ihm als Trainer der Frauen-Handball-Mannschaft des ESV Regensburg erstmals der Aufstieg in die bayerische Oberliga, seinerzeit die dritthöchste Spielklasse, gelungen. "Das war sogar ein regelrechtes Bierbad", erinnert sich der 73-Jährige und heutige Handball-Abteilungsleiter an den Tag des historischen Aufstiegs zurück: "Seitdem haben wir immer mindestens in der dritten Liga gespielt und sind nicht mehr abgestiegen." Mit dem Aufstieg in die Drittklassigkeit hatte Müller weiland also selbst den Grundstein gelegt für seine zweite Bierdusche, die sich am vergangenen Samstagabend über ihn ergoss.

Erneut war der Anlass ein historischer: Durch den dritten Sieg im vierten und letzten Spiel der Aufstiegsrunde gegen den SV Allensbach (39:27) sind die Regensburgerinnen zum ersten Mal in ihrer 92-jährigen Vereinsgeschichte in die seit 2011 eingleisige zweite Handball-Bundesliga aufgestiegen. Nachdem der ESV im vergangenen Jahr noch wegen der Corona-bedingt finanziell unsicheren Situation auf den Aufstieg verzichtet hatte, ist Müller nun am Ziel: "Jetzt sind wir nicht nur ein Aushängeschild für die Stadt", ruft er euphorisch ins Telefon, "sondern für den Frauen-Handball in ganz Bayern."

Erfolgsrezept Kontinuität: die junge Mannschaft um Trainer Csaba Szücs wurde über Jahre zusammengehalten

Von der kommenden Saison an sind die Oberpfälzerinnen als einziges Frauen-Handball-Team Bayerns in einer der beiden höchsten Ligen vertreten. Und das ist nicht nur das Produkt einer langfristigen Strategie, die Dieter Müller seit der Übernahme der Handball-Abteilungsleitung 1982 kultivierte. Die Idee: Spielerinnen aus der Region in den Jugendteams entwickeln und in die erste Mannschaft integrieren. Zur Saison 2003/2004 ist mit diesem Konzept schon einmal der Aufstieg in die damals noch zweigleisige zweite Liga gelungen. Nun, 18 Jahre später, hat es zum erneuten Aufstieg geführt - auch weil die junge Mannschaft um Trainer Csaba Szücs über Jahre zusammengehalten werden konnte.

In der sportlich deutlich besseren zweiten Liga wird dieses Konzept nicht mehr ausreichen. In den vergangenen Jahren führte der Weg vieler Drittliga-Aufsteigerinnen nach einer Saison meist direkt wieder zurück. "Das Ziel kann daher eigentlich nur Klassenerhalt lauten", sagt Dieter Müller. Entgegenkommen dürfte ihm bei dieser Zielsetzung nicht nur, dass der Gesamtetat der Frauen-Mannschaft zur kommenden Saison von 100000 auf 250000 Euro ansteigen wird. Sondern auch, dass sich die Handball-Abteilung bereits im März eine professionellere Struktur verpasst hatte. Der neue sportliche Leiter Robert Torunsky kümmert sich seitdem um alle sportlichen Belange und will nach der Verpflichtung der gestandenen Zweitliga-Handballerin Annika Bissel in der Sommerpause auch auf der Torhüterinnen- und Linksaußen-Position personell nachlegen.

Auch Regensburgs Oberbürgermeisterin verspricht, sich für die Handballerinnen einzusetzen

Für das Ziel, sich in der zweiten Handball-Bundesliga zu etablieren, kann der ESV jedenfalls auch auf die Unterstützung der Stadtpolitik zählen. Beim entscheidenden Spiel am Samstag gegen Allensbach kündigte die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer im Live-Stream-Interview an, sich für eine finanzielle Unterstützung des Vereins einsetzen zu wollen. Und Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein outete sich sogar als Anhängerin einer neuen Ballsporthalle in Regensburg, die laut ihr in der nächsten Legislaturperiode "so was von hundertprozentig" gebaut werden soll. Ein wichtiger Fingerzeig, denn: Auch in dieser Saison hatten alle 20 gemeldeten Handball-Mannschaften des Vereins in der 70er-Jahre-Halle an der Dechbettener Brücke trainiert und gespielt. Die wurde zwar von der Stadt erst kürzlich frisch saniert, ist jedoch aufgrund der hohen Auslastung durch die vielen Mannschaften oft heillos überfüllt. Charmanter Nebeneffekt eines Neubaus: Der Bayerische Handball-Verband überlegt bereits, in Regensburg einen Leistungsstützpunkt für den Frauen- und Mädchen-Handball zu installieren.

Das alles sind gute Aussichten für den ESV Regensburg und seinen Abteilungsleiter Dieter Müller, der im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubiläum als Vereinsverantwortlicher feiert. "Der Klassenerhalt wäre da schon ein wirkliches Highlight", sagt er. Und zugleich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte - sowie die Garantie für seine dritte Bierdusche.