Von SZ

Handball-Zweitligist TV Großwallstadt musste sich in seinem dritten Saisonspiel erneut geschlagen geben. Bei den ebenfalls noch sieglosen Eulen Ludwigshafen verlor die Mannschaft von Trainer Ralf Bader 27:36 (13:17). Sie offenbarte viele Lücken in der Abwehr und leistete sich in der Offensive zu viele technische Fehler, um der clever agierenden Heimmannschaft gefährlich zu werden. "Das ist nicht unser Handball, den wir heute gespielt haben. Unser Mindsetting passt überhaupt nicht", monierte Bader. "Wir waren letztes Jahr noch die Überraschungsmannschaft. Jetzt unterschätzt uns keiner mehr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Team denkt, das kommt schon alles einfach und von allein, aber wir müssen abliefern. Und das machen wir momentan nicht auf dem Level, auf dem wir es könnten."