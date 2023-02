Der deutsche Handball trauert um Hans-Günther "Hansi" Schmidt. Der frühere Rückraumspieler des VfL Gummersbach und Nationalmannschaftskapitän ist in der Nacht zu Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Familie der Kölnischen Rundschau. Schmidt gilt bis heute als einer der torgefährlichsten Handballer der Bundesliga-Geschichte, sein Name ist eng verknüpft mit dem Gummersbacher Aufstieg in den 1960er und 1970er Jahren vom Dorfverein zum international gefürchteten Spitzenklub. Mit 1066 Toren führte der gebürtige Rumäne den VfL zu sieben Meistertiteln und vier Europacupsiegen. Schmidt absolvierte zudem 98 Länderspiele für Deutschland (484 Tore).