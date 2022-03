Bravo, bravo: Gleich in seinem ersten Spiel coachte Trainer Maik Handschke seine neue Mannschaft zu einem 29:21-Erfolg in Eisenach.

Von Ralf Tögel

Natürlich sind die alten Zeiten noch präsent, sagt Maik Handschke. Auch wenn fast sieben Jahre vergangen sind. Damals sollte er das Bundesliga-Gründungsmitglied zurück in die Erstklassigkeit und wieder zu alter Größe führen. Nach dem Abstieg in die zweite Liga 2013 hatten sich Geschäftsführer und Trainer die Klinke in die Hand gegeben, das Geld wurde immer knapper, bis die Liga dem Verein schließlich die Lizenz für die zweite Liga verweigerte. Statt dem anvisierten Wiederaufstieg folgte der Tiefpunkt für den sechsmaligen Meister: die Insolvenz und der Sturz in die dritte Liga.

Das Gros der Spieler suchte das Weite, Handschke blieb, er sollte den Wiederaufbau anleiten, der ehemalige Nationalspieler mit dem Händchen für Talente. Dass er das kann, hatte er beim TuSEM Essen bewiesen, ebenfalls ein Traditionsklub in Nöten, deshalb hatten sie ihn nach Unterfranken geholt. "Als ich am 3. November kam, stand Großwallstadt auf einem Abstiegsplatz", erinnert sich Handschke noch auf den Tag genau an den Beginn seines ersten Engagements beim TVG, auch an sein erstes Spiel in Verantwortung, er gewann gegen seinen vorherigen Klub Essen. Das Ende war weniger schön, ausstehende Gehälter, Zwist mit Verantwortlichen, die Entlassung nach zwei Spieltagen in der dritten Liga. Kein guter Zeitpunkt für einen Trainer, um einen neuen Klub zu finden, wenn die Saison gerade begonnen hat. Handschke kehrte zu seinem Heimatverein Schwerin zurück, bewahrte die Mannschaft vor dem Abstieg aus der dritten Liga und heuerte nach der Saison beim Zweitligisten Aue an.

Geschäftsführer Michael Spatz kann die Fähigkeiten des neuen Trainers gut einschätzen, er wurde von ihm trainiert

Dort gab es bald unterschiedliche Ansichten zwischen Vereinsführung und Trainer - und im November 2017 die vorzeitige Trennung. Seither ist Handschke Technischer Direktor beim Luxemburgischen Handball-Verband, er koordiniert die Nationalteams, leitet Talentsichtung und Trainerausbildung, sowie die luxemburgische U18-Nationalmannschaft. Ein sicherer Job, gerade in Zeiten einer Pandemie. "Es macht mir viel Spaß", sagt Handschke, gerade das Training mit den Talenten. Den Kontakt nach Großwallstadt hatte er schon von Berufs wegen nie verloren, einer seiner U18-Nationalspieler spielt in der Jugend-Akademie des TVG. Als sich die sportliche Situation beim Zweitligisten stetig verschärfte - unter Trainer Ralf Bader holte der TVG drei Punkte aus den vergangenen zehn Spielen -, kam schließlich die Anfrage.

Michael Spatz ist gerade in Köln, Präsenzwoche beim Lehrgang zum European Handball Manager. Der 39-Jährige ist neuer Geschäftsführer des TVG, noch zusammen mit Stefan Wüst, den er aber nach der Saison beerben wird. Und Spatz kennt Handschke gut, der ehemalige Nationalspieler stand damals unter ihm auf dem Parkett, er kann dessen Fähigkeiten also aus erster Hand einschätzen. Die TVG-Verantwortlichen hätten nach der Freistellung von Coach Bader ein Anforderungsprofil erstellt, erzählt Spatz, man sei recht schnell bei Handschke gelandet. Als der luxemburgische Verband grünes Licht für eine Ausleihe bis zum Saisonende gab, sei man sich schnell einig geworden.

Seine Mannschaft lernte der neue Trainer kurz vor dem ersten Spiel kennen - der TVG gewann deutlich

Handschke sagt: "Es war für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen." Kein Groll nach dieser Vergangenheit? Nicht mehr, zunächst habe er schon die Nase vom Trainergeschäft voll gehabt, aber die handelnden Personen sind längst andere: "Das ist vergessen, das Umfeld ist ganz anders, jetzt habe ich eine spannende Aufgabe hier." Und es gibt eine witzige Parallele zu damals: Als er beim TVG weiland anheuerte, hatte er nur drei Tage Zeit, die Mannschaft vor dem ersten Spiel kennenzulernen, das wurde prompt gewonnen. Dieses Mal reiste er direkt nach der Freigabe durch den luxemburgischen Verband von einem Treffen mit dessen Präsidenten nach Eisenach, wo der TVG am vergangenen Samstag in der zweiten Liga antrat. Handschke kam etwa zeitgleich mit den Spielern an der Halle an - und coachte sie zum Sieg.

"So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Spatz, der gleich im ersten Aufeinandertreffen zwischen Mannschaft und Trainer den erhoffte Impuls erkennen konnte. Beim 29:21-Sieg sah der TVG keineswegs wie ein Abstiegskandidat aus, der Abstand zur roten Zone beträgt nun wieder zwei Punkte. "Die Mannschaft hat die Qualität, den Klassenerhalt zu schaffen", sagt Handschke. Er habe große Verunsicherung und eine gewisse Ratlosigkeit gespürt, will den Spielern zunächst das Selbstvertrauen zurückbringen. "Sie müssen lernen, wieder Geduld zu haben, viele Spieler haben versucht, etwas zu erzwingen."

Nun hat Handschke dank der Länderspielpause zwei Wochen Zeit, sein Team auf die wegweisende Partie gegen Ferndorf, das auf einem Abstiegsplatz steht, vorzubereiten. Was dann kommt? Erst einmal zähle nur der Klassenerhalt, sagt Handschke, dann werde man sehen. Schließlich könne man nie wissen, was kommt.