Antonio Metzner (rechts, hier gegen Melsungens Julius Kühn) wurde in der vergangenen Saison zum Nationalspieler und war dann eines der Opfer der Überbelastung - in der Endphase der Saison fiel er verletzt aus.

Der HC Erlangen hatte in der vergangenen Saison viele Rückschläge wegzustecken, nun will der Erstligist zeigen, wie gut er wirklich ist. Dafür hat er auch den Vertrag mit Trainer Michael Haaß vorzeitig verlängert.

Von Ralf Tögel

Carsten Bissel lässt es sich nicht nehmen, neue Mitarbeiter höchstselbst ein bisschen herumzuführen. Weil das mit Sporthalle und Geschäftsstelle schnell erledigt wäre, zeigt ihnen der Aufsichtsratsvorsitzende des HC Erlangen seine Heimatstadt. Ein Pflichtbesuch ist das Café Mergin, dort gibt es eine schöne Terrasse mit wunderbarem Blick auf den Schlossgarten. Ein idealer Ort, den Spielern zu erklären, worauf sie sich einlassen. Auf einen aufstrebenden Handballklub, das zeigen allein die Gesprächspartner der jüngeren Vergangenheit. Europameister Steffen Fäth war da, der zweimalige deutsche Meister Simon Jeppsson, Petter Overby, der mit der norwegischen Nationalmannschaft gerade bei Olympia in Tokio weilte, oder der slowenische Nationaltorhüter Klemen Ferlin. Patrick Leban steht die Stadtführung noch bevor, sie musste wegen Corona verschoben werden, und Christoph Steinert kennt sich schon aus, er kehrt nach zwei Spielzeiten beim Topklub SC Magdeburg nach Erlangen zurück.

Womit die beiden prominentesten aktuellen Zugänge genannt sind. Linkshänder Steinert, 31, wird den Kroaten Sime Ivic ersetzen, der zum Ligakonkurrenten Leipzig wechselt. Steinert ist Wunschkandidat, wurfgewaltig und durchsetzungsstark, zudem in der Defensive deutlich stärker einzuschätzen als sein Vorgänger. Leban, ebenfalls 31, kommt vom slowenischen Abonnementmeister Celje, er hat Champions-League-Erfahrung und strahlt neben Torgefahr auch Ruhe im Spielaufbau aus. Genau die hat in der vergangenen Saison hin und wieder gefehlt, der slowenische Spielmacher soll nun die richtigen Entscheidungen in kniffligen Situationen treffen. Der dritte neue Erlanger ist zwar weniger prominent, doch auch von Tim Zechel erwartet Trainer Michael Haaß einiges. Der 24-jährige Kreisläufer spielte beim Bundesliga-Absteiger Essen eine starke Saison, bringt mit 1,95 Metern Größe und 100 athletischen Kilogramm Gewicht Abwehr-Gardemaße mit.

Platz 13 und so viele Punkte wie nie zuvor: Das Saisonfazit von Aufsichtsratschef Bissel fällt wohlwollend aus

Stimmige Verstärkungen für einen ohnehin starken Kader, denn alle Schlüsselspieler wurden gehalten. Gleichwohl wird es sich für Trainer Haaß fast so anfühlen, als würde er eine neue Mannschaft anleiten. In der vergangenen Spielzeit, seiner ersten als Chefcoach der Profis, musste er improvisieren wie nie zuvor. Das ist ihm nicht nur gut gelungen, Bissel spricht von einem "Meisterwerk" seines Trainers. Teilweise fehlten neun Stammkräfte, mal war es der komplette linke Rückraum, mal waren es alle Linkshänder, mal alle Außen eines Flügels. Haaß musste massiv auf Akteure aus der zweiten Mannschaft, die in der dritten Liga zu Werke geht, zurückgreifen.

Bissels Saisonfazit fällt "unter Berücksichtigung der Umstände" wohlwollend aus, mit dem 13. Tabellenplatz in der 20er-Liga sei er zufrieden. Bissel teilt die Spielzeit in drei Abschnitte ein: Erst mussten sich der neue Trainer und das runderneuerte Team finden, was mal besser und mal weniger gut geklappt habe. Keine Überraschung in so einer Phase, "es gab Höhen und Tiefen". Dann habe "um Weihnachten herum" die üble Verletztenmisere begonnen. Dennoch habe sich die Mannschaft gut geschlagen, beim Heimsieg gegen Leipzig etwa. Abschnitt drei war ebenfalls wenig erbaulich, die ganze Mannschaft hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste in Quarantäne, zum Teil gab es Infektionen "mit sehr unangenehmen Verläufen", sagt Bissel.

Dass Trainer Haaß trotz des ohnehin extrem komprimierten Terminplans seine Nationalspieler immer wieder freistellen musste, war nicht nur dem Trainingsrhythmus abkömmlich. Abwehrchef Overby etwa riss sich nach seiner Rückkehr ein Kreuzband an. Eine fundierte Analyse mit der medizinischen Abteilung habe ergeben, so Bissel, dass einige der Verletzungen "durch diese Überbelastung" zumindest befördert wurden, auch Kapitän Nikolai Link und Neu-Nationalspieler Antonio Metzner fehlten lange. Haaß sei es dennoch gelungen, diesen "kunterbunten Haufen" der Verbliebenen zu Spitzenleistungen zu coachen. Glanzlichter waren sicher die Überraschungssiege gegen Magdeburg und bei den Rhein-Neckar Löwen. Und was man nicht vergessen solle: "Wir haben unsere beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt", erinnert der Klubchef, nie vorher holte eine HCE-Team mehr Punkte - auch nicht beim neunten Platz vor zwei Jahren.

Jedes weitere Jahr in der weltbesten Liga bringt Anerkennung und Aufmerksamkeit - gut für Sponsorenakquise und auf dem Transfermarkt

Nun aber werde es spannend zu verfolgen, wie der Trainer aus diesem in der Not so prächtig zusammengewachsenen Haufen, den vielen genesenen Rückkehrern und den Zugängen ein funktionierendes Kollektiv formt. Bissel hat indes keinen Zweifel, dass Haaß der Richtige für diese Aufgabe ist, was dessen vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2024 belegt.

Ob man nun aber angesichts des weiter verstärkten Kaders das internationale Geschäft ins Auge fassen müsste? Bissel winkt ab, er habe weder aus dem Aufsichtsrat, noch von einem großen Sponsor, was sich beim HCE weitgehend deckt, ein Signal der Unzufriedenheit vernommen. Der sechste Platz müsste dafür erreicht werden, in Kiel, Flensburg, Magdeburg, Melsungen, Berlin und Mannheim zählt Bissel sechs Klubs auf, deren Möglichkeiten die seines Klubs weit überträfen - besonders finanziell. Zudem sei das Mittelfeld deutlich breiter geworden, und selbst die vermeintlich Kleinen können vermeintlich Größere erwiesener Maßen ordentlich ärgern.

Von Seiten der Verantwortlichen werde es also keinen Druck geben, keinen angepeilten Tabellenplatz, keine Liefervorgaben: "Auch wenn ich jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein werfen muss, wir wollen uns weiterentwickeln. Das haben wir bisher getan, da muss man Rückschläge hinnehmen, das ist manchmal schmerzhaft, aber wir haben Geduld."

Eine Strategie, mit der die Erlanger bisher gut gefahren sind, zumal jedes weitere Jahr in der besten Liga der Welt Anerkennung in der Branche und öffentliche Aufmerksamkeit bringe - angenehme Begleiterscheinungen bei der Sponsorenakquise oder auf dem Transfermarkt. Nur zusammenfinden sollte das Team in dieser Saison ein bisschen schneller als zuletzt, das Training hat bereits begonnen, nur Overby fehlte noch während Olympia. "Wenn jeder seine Rolle findet", so Bissel, sei vieles möglich.

Zu seiner gehört, dass er auch weiterhin Stadtführungen für neue Spieler anbietet.