29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Handball Auf der Suche nach der Mitte

Bundestrainer Christian Prokop muss für die Heim-Weltmeisterschaft im Januar noch Schwächen in der Spielgestaltung beheben.

Von Joachim Mölter, Pristina/München

Die deutschen Handballer haben auch ihr zweites Spiel in der EM-Qualifikation für 2020 hoch gewonnen, nach dem 37:21 über Israel am vergangenen Mittwoch in Wetzlar gab es am Sonntagabend in Pristina ein 30:14 über Kosovo. Das bescherte der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) die alleinige Tabellenführung in der Gruppe 1 und eine prima Aussicht, in 15 Monaten beim Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen dabei zu sein. Die Qualifikation sollte in den ausstehenden vier Spielen im kommenden Jahr bloß noch eine Formalie sein.

So weit, so gut. Was die Erfolge über die international nur drittklassigen Gegner dem DHB-Team jedoch nicht einbrachten, waren irgendwelche Erkenntnisse im Hinblick auf ein viel näheres Ziel - die Weltmeisterschaft, die im kommenden Januar in Deutschland und in Dänemark ausgetragen wird. "Mit diesen Siegen haben wir einen nächsten kleinen Schritt in Sachen Vorfreude in Richtung Heim-WM gemacht", formulierte Bundestrainer Christian Prokop sein Fazit jedenfalls recht umständlich. Der 39-Jährige sprach von "einer guten Lehrgangswoche" sowie von "einigen Dingen, die wir uns im taktischen Bereich erarbeitet haben und in beiden Spielen gut testen konnten". Wovon er freilich nicht sprach: dass er zehneinhalb Wochen vor dem WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar gegen eine gesamtkoreanische Auswahl immer noch seine Mitte sucht.

Selbst gegen die harmlosen Kosovaren fehlten im Angriff oft Tempo und Ideen

Als Mitte bezeichnet man im Handball das Zentrum im Rückraum, von dem aus die Offensive gelenkt wird. Und da fallen derzeit eine Menge erfahrene Leute verletzt aus: die Berliner Paul Drux und Fabian Wiede sowie der Kieler Steffen Weinhold; die beiden Letztgenannten sind Linkshänder, haben aber schon erfolgreich auf der Mittelposition ausgeholfen. Nach dem Sieg vom Sonntag kam der Halblinke Julius Kühn dazu, aktuell zweitbester Torjäger der Bundesliga: Der 25-Jährige aus Melsungen erlitt einen Kreuzbandriss und fällt definitiv für die WM aus. Angesichts dieser Misere ist es kein Wunder, dass die DHB-Auswahl selbst gegen harmlose Gegner wie die erst seit vier Jahren vom Weltverband IHF anerkannten Kosovaren im Angriff schwächelte. Die deutschen Profis hatten mehrere Phasen, in denen sie kaum zum Abschluss kamen oder gar zu einem Tor. Sie brauchten fast vier Minuten bis zum ersten Treffer, Mitte der ersten Halbzeit lagen einmal sieben Minuten zwischen zwei Toren, zu Beginn der zweiten Hälfte blieben sie fünf Minuten erfolglos. Oft fehlten Tempo und Ideen, um den Gegner zu überraschen. "Wir haben noch viel Luft nach oben", fand Rechtsaußen Tobias Reichmann. "In puncto Chancenverwertung haben wir noch Steigerungspotenzial", gab auch Prokop zu.

Der Bundestrainer hatte für die EM-Qualifikationsspiele den erfahrenen Spielgestalter Martin Strobel zum Comeback überredet, was durchaus erstaunt hatte: Der 32 Jahre alte Strobel gehört zwar zu den Europameistern von 2016, ist mit seinem Klub Balingen-Weilstetten aber bloß noch in der zweiten Liga aktiv. Nur: Was kann Strobel denn dafür, dass der Bundestrainer derzeit keinen besseren Mann für die Regie der Nationalmannschaft findet?

Prokops Personalpolitik ist jedenfalls verwunderlich, denn für die zentrale Position bieten sich genug gesunde Kandidaten aus der ersten Liga an. Der Leipziger Philipp Weber, den Prokop vor der verkorksten EM im Januar in Kroatien als Mann der Zukunft vorgestellt hatte, und der Göppinger Tim Kneule, den er im Sommer noch mit auf die Japan-Reise des Nationalteams genommen hatte, gehören derzeit aber nicht mal zum Kader. Mit Steffen Fäth vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, der bei der EM 2016 nachgewiesen hat, dass er Spiele gestalten kann, scheint Prokop wenig anfangen zu können. Er holte ihn nur als Ersatz nach Pristina, weil Tim Suton angeschlagen war; der 21-Jährige aus Lemgo gilt als vielversprechendes Talent, ihm fehlt aber internationale Erfahrung. Bleibt noch Niclas Pieczkowski (Leipzig), der immer wieder berufen wird, sich aber nie in den Vordergrund spielen konnte. Am 10. Dezember muss Prokop seinen vorläufigen WM-Kader nominieren, 28 Namen darf die Liste umfassen, von der er dann die 16 WM-Teilnehmer wählen kann. Bis dahin hat er allerdings kein Länderspiel mehr, in dem er seine Kandidaten testen kann. Er muss hoffen, dass Drux, Wiede und Weinhold fit werden - oder auf Strobel vertrauen. Der spielte gegen Israel und Kosovo gewohnt solide. Ob er dem deutschen Team auch bei der WM helfen kann, gegen dann stärkere Gegner, muss man freilich abwarten.