Handball-Bundestrainer Alfred Gislason muss bei den bevorstehenden Länderspielen gegen Portugal am 5. und 7. November auch auf Rückraumspieler Fabian Wiede, 27, verzichten. Der Profi der Füchse Berlin hat sich am Sonntag im Bundesliga-Spiel beim TBV Lemgo am Knie verletzt und fällt damit aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mitteilte. Zuvor hatten bereits Wiedes Vereinskollege Paul Drux und Kreisläufer Patrick Wiencek vom THW Kiel für den Lehrgang der DHB-Auswahl abgesagt. Für Wiede nominierte Gislason am Montag Djibril M'Bengue vom FC Porto nach.