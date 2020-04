Natürlich kann man auf den Gedanken kommen, es gehe jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, auch um Roland Sauers Lebenswerk. Um diese schöne Erfolgsgeschichte, um all die Aufstiege bis in die zweite Handball-Bundesliga, um diesen Triumphzug, der ja auch deshalb so märchenhaft daherkommt, weil ihn die Rimpar Wölfe mit jenen Spielern hingelegt haben, die einst schon in der Landesliga Rimparer gewesen sind.

Lebenswerk. Das ist ein großes Wort, eines, das nicht nur strahlt, sondern überstrahlt. Vielleicht ist das der Grund, warum Sauer, wenn es um die Wölfe geht, eher von einem Projekt spricht. Von seinem Projekt. Der Geschäftsführer des Zweitligisten hat ja auch abseits des Handballs a weng was gschaffd, wie die Leute in Würzburg sagen würden. Er hat zum Beispiel Projekte verantwortet, in der Unternehmensberatung, bei denen es um hohe Millionenbeträge ging, um ein Vielfaches der Summe, mit der er jetzt bei den Wölfen arbeitet.

Sauer, 65, spricht also von seinem Projekt, wenn er über Rimpars Handballer redet und über die Frage: Steht jetzt alles auf dem Spiel?

Als Sauer den Anruf am Nachmittag entgegennimmt, sitzt er an seinem Schreibtisch. Er befasse sich gerade mit Budgetfragen, sagt er. Was ist in den nächsten Monaten drin, was nicht? "Ich bin ein Zahlenmensch", sagt Sauer und erzählt dann von einem Crowdfunding-Projekt, das er angestoßen hat. Die Fans können etwa, sobald es die Behörden zulassen, für 350 Euro eine Weinprobe mit Torwart Andreas Wieser machen, sich für 300 Euro mit Kapitän Patrick Schmidt zum Abendessen treffen oder für 250 Euro mit Trainer Ceven Klatt angeln gehen.

"Das ist eine schöne Möglichkeit, um in der handballfreien Zeit auf sich aufmerksam zu machen und eine Verbindung zu den Fans herzustellen", sagt Rimpars Geschäftsführer. Das Projekt, in gewisser Weise ist auch das Sauers Projekt, werde gut angenommen. "Einer hat eine Patenschaft für einen Spieler übernommen", verrät Sauer. Man stellt sich vor, wie er, an seinem Schreibtisch sitzend, die Augen aufreißt und grinst. "Die kostet 4000 Euro", ruft Sauer, "dabei weiß ich gar nicht, ob der überhaupt schon mal bei einem Spiel war."

Sauer ist ein weitgereister Mann, er hat schon eine Menge erlebt. Er weiß, wie das Geschäft läuft, doch bei öffentlichen Auftritten wirkt er manchmal etwas unsicher. Fast so, als sei er am liebsten noch da unten, irgendwo in der Landesliga, in der nur ein einziger Lokalreporter in die Halle kommt. Jetzt aber, in der Krise, da kommt Sauer, der Zahlenmensch, sehr klar daher. Wohl auch, weil er sich in der Strategie bestätigt fühlt, die er schon seit Jahren verfolgt: Die Wölfe verstehen sich als Ausbildungsverein im doppelten Sinne. Als Verein, der seine Spieler handballerisch voranbringt. Und als Verein, der seine Spieler beruflich Fuß fassen lässt. "Unser Konzept mit dem dualen Ansatz wird sich durchsetzen", sagt Sauer, "alleine schon, weil die Spieler jetzt erkennen, dass es wichtig ist, noch einen Beruf auszuüben. Man kann vom Handball nicht leben, das ist einfach so." Deshalb definiert sich Rimpar als Anlaufstelle für jene Spieler, die auf sehr hohem Niveau Handball spielen, sich aber auch ein zweites Standbein aufbauen wollen. Das ist der Weg der Wölfe, ein Weg, den, so glaubt Sauer, ein Spieler im Zweifel vielleicht doch einschlägt, wenn er in Zukunft vor der Frage steht: alles auf eine Karte setzen oder lieber tagsüber arbeiten und abends Handball spielen?

Die Wölfe seien gut beraten, ihren Ansatz auch in Zukunft konsequent zu verfolgen, findet Sauer. Er sei nachhaltig - und er bringe Erfolg mit sich. Im Jahr 2007 spielten die Rimparer noch fünftklassig, seit 2013 sind sie Zweitligist. Die Saison 2019/20 haben sie nach dem Abbruch auf dem siebten Platz beendet. Das ist ein Resultat, mit dem die Mannschaft die Erwartungen übertroffen hat.

Nun blickt Sauer der nächsten Saison entgegen. Den Abbruch hat er befürwortet, jetzt gibt es neue Fragen. Auf der einen Seite sportliche, auf der anderen Seite aber auch finanzielle. Es sind Fragen, auf die er in den nächsten Wochen Antworten geben muss. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Sauer, der Zahlenmensch, welche finden würde.