Maik Machulla war sauer, und er brachte das auch deutlich zum Ausdrück: "Über dieses Spiel müssen wir reden", sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt nach der deftigen 25:33-Heimniederlage in der Champions League gegen den polnischen Meister Vive Kielce. Besonders die Schlussphase ging Machulla, 45, gegen den Strich: "Das ist so nicht in Ordnung." Großen Anteil an der Flensburger Pleite hatte Kielces Keeper Andreas Wolff (im Bild verdeckt, gegen den werfenden Hampus Wanne). Der Nationaltorwart glänzte mit 16 Paraden und wehrte drei Siebenmeter ab. "Ich bin zufrieden mit meiner Leistung", sagte Wolff nach der Partie, schließlich habe er in seiner Karriere in Flensburg "nur selten gewonnen". In der Tabelle der Gruppe B bleiben die Norddeutschen mit 9:13 Punkten auf Platz fünf. Um in die Playoff-Runde zu gelangen, muss mindestens Rang sechs erreicht werden. Das ist für die SG angesichts der noch ausstehenden Spiele gegen Paris, Porto und Barcelona keine leichte Aufgabe. Am Sonntag geht es in der Bundesliga, wo Flensburg hinter Magdeburg und Kiel Dritter ist, zum HC Erlangen. "Wir müssen uns neu aufstellen und unsere Einstellung ändern", fordert Linksaußen Lasse Svan.