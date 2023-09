Von Ulrich Hartmann

Der Handballtrainer André Fuhr hat seinen neuen Job beim Männerteam des Verbandsligisten MTG Horst in Essen nach nur wenigen Wochen wieder verloren. Fuhr, 52, war von dem Ruhrgebietsklub Ende Juli engagiert worden, obwohl beim Deutschen Handballbund noch bis November 2024 eine Aufarbeitungskommission ermittelt, ob sich er beim Frauen-Bundesligisten Borussia Dortmund gegenüber Handballerinnen übergriffig verhalten hatte. Seit dem vergangenen Herbst hat sich eine mittlere zweistellige Zahl von Betroffenen und Zeugen auch von früheren Stationen Fuhrs gemeldet und dem Trainer systematisches Fehlverhalten vorgeworfen. Er soll Spielerinnen angeschrien, beleidigt, gedemütigt und bedrängt haben. Öffentlich gemacht hatten dies vor einem Jahr die damaligen Dortmunder Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Zschocke.

Trotz der im Raum stehenden und noch nicht abschließend beurteilten Vorwürfe hatte die Handballabteilung der MTG Horst vor knapp zwei Monaten Fuhr als Trainer für ihre Männermannschaft engagiert und dies mit einem guten Eindruck vom Gespräch sowie seiner großen Fachkenntnis begründet. Als jedoch bekannt wurde, dass die MTG Horst im vergangenen sowie in diesem Jahr von der Essener Krupp-Stiftung Fördergelder in Höhe von insgesamt 3000 Euro erhalten hat im Rahmen eines Projekts zur Prävention sexualisierter Gewalt im Jugendsport, wurde der öffentliche Druck so groß, dass sich der Verein von Fuhr nun wieder getrennt hat.

Das Projekt war im März 2022 vom Essener Sportbund initiiert worden. Dessen Geschäftsführer Thorsten Flügel teilte der SZ nun auf Anfrage mit: "Der Essener Sportbund steht für Toleranz, Respekt und Würde und vertritt eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber jeglicher Gewalt und Manipulation; nach Bekanntwerden der Trainerverpflichtung haben wir uns in intensive Gespräche mit dem Verein und weiteren Partnern begeben und dem Verein und insbesondere seinem verantwortlichen Vorstand dringend empfohlen, diesen Trainer von seinen Aufgaben zu entbinden. Der Verein hat mit seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass er unsere Einschätzung teilt."

Die Krupp-Stiftung schreibt: "Als der Fall bekannt wurde, haben wir Kontakt mit dem Verein aufgenommen, um die Perspektive der MTG Horst zu erfahren. Auch nach der Entscheidung und Bekanntgabe des Vereins, den Trainer freizustellen, hat es ein Gespräch gegeben."

Der DHB wartet auf den Abschlussbericht

Jörg Ludwig, Erster Vorsitzender der MTG Horst, erklärt, man habe im Verein auf allen Ebenen "viele sehr intensive Gespräche geführt, vom Vorstand bis hin zu der Handballabteilung, die die Verpflichtung Fuhrs zunächst in erster Linie aus einer sportlichen Sicht betrachtet hatte". Auf seiner Internetseite schreibt der Verein: "Mit der Verpflichtung von André Fuhr, ohne das Ergebnis der vom Deutschen Handballbund eingesetzten Kommission zu berücksichtigen, hat die MTG Horst einen Fehler gemacht. Diesen Fehler bedauern wir zutiefst. Wir entschuldigen uns bei allen Menschen, die wir mit unserem Handeln verletzt haben."

Im Rahmen des Förderprojekts "Vorsorgen. Erkennen. Handeln - Essener Sportvereine gegen sexualisierte Gewalt" hatte die MTG Horst neben anderen Sportvereinen im vergangenen Jahr 1000 Euro sowie in diesem Jahr noch einmal 2000 Euro erhalten. Die Krupp-Stiftung teilt mit, es habe zur Verwendung des Geldes keine dezidierten Vorgaben gegeben, die Auflage sei lediglich gewesen, das Fördergeld ausschließlich in die Kinder- und Jugendarbeit fließen zu lassen, da das Projekt sich für Prävention sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendsport einsetzt.

Bei der Trennung von Fuhr habe der Erhalt des Geldes von der Krupp-Stiftung keine Rolle gespielt, erklärt der MTG-Vorsitzende Ludwig, aber: "Was eine Rolle spielte, waren die bei dem Projekt erworbenen Kenntnisse, die uns geholfen und uns geleitet haben bis zum Erkennen des Ausmaßes unseres Fehlers und der Entscheidung für die Freistellung."

Der Deutsche Handballbund will unterdessen weiter den Abschlussbericht der Aufarbeitungskommission abwarten. Dann könnte Fuhr für künftige Engagements theoretisch sogar gesperrt werden. Der Verband schrieb im August: "Grundsätzlich können unter zivilrechtlicher Betrachtung auch verbandsrechtliche Strafen verhängt werden bis hin zu Sperren und Lizenzentzügen."