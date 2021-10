Von Sebastian Leisgang

Nach allem, was zu hören ist, soll Brian Ankersen ein ziemlich guter Trainer sein, mittlerweile weiß man aber, dass man das nicht einfach so stehen lassen kann. Ankersen mag ein ziemlich guter Trainer sein; wer aber beobachtete, wie er sich am Samstagabend beim 26:32 gegen den ASV Hamm-Westfalen an der Seitenlinie verhielt, der bekam schon nach wenigen Minuten vor allem diesen Eindruck: Ankersen, 33, ist ein Trainer im Körper eines Spielers.

Wie der Däne am Spielfeldrand mitging, wie er herumfuchtelte, wie er seine Mannschaft antrieb, wie er in den Auszeiten Ansprachen hielt, all das zeigte, wie sehr Ankersen für den Handball lebt. Als der neue Trainer des HSC Coburg ein paar Minuten nach dem letzten Gestikulieren und Herumbrüllen in schwarzer Jogginghose und schwarzem Polohemd in einer der vier Spielfeldecken stand, da seufzte er. Sein Einstand war misslungen. Coburg hatte im siebten Saisonspiel zum fünften Mal verloren und war in die Abstiegszone der zweiten Liga gestürzt. "Die Stabilität kommt nur über Erfolge", sagte Ankersen und schickte dann einen Satz hinterher, der ziemlich tief blicken ließ: "Wenn wir ein paar Tore kriegen, fällt alles zusammen."

Keiner der Schlüsselspieler ist derzeit in der Lage, der Mannschaft Halt zu geben

Tatsächlich hatte das Spiel gegen Hamm vor allem das gezeigt: Bevor Ankersen in Coburg den Raum hat, um etwas aufzubauen, muss er erst einmal ein paar Trümmer wegräumen. Wie schwer die Altlasten aus dem Abstiegsjahr wiegen, das ließ sich am Samstagabend vor allem an den Spielern erkennen, die beim HSC nicht nur an guten, sondern gerade an schlechten Tagen auf dem Feld vorangehen sollen: Jan Kulhanek im Tor, Andreas Schröder im Rückraum und Florian Billek auf der Rechtsaußenposition. Als Coburg das Spiel mehr und mehr entglitt, war keiner von ihnen in der Lage, der Mannschaft Halt zu geben und die anderen wieder auf den rechten Weg zu führen.

"Ich habe gehofft, dass die Mannschaft durch den Trainerwechsel eine Reaktion zeigt." Auch diesen Satz sagte Ankersen am Samstagabend in der Spielfeldecke, musste aber auch eingestehen, dass er sein Team im Grunde nur dafür loben konnte, während der 60 Minuten nichts unversucht gelassen zu haben. Die Mängelliste, die Ankersen später ausführte, war allumfassend. "Wir spielen nicht genug über die Breite", sagte er, "wir treffen zu viele Entscheidungen auf eigene Faust, und in der Abwehr fehlt die Abstimmung."

Gerade darauf wird Coburgs neuer Trainer nun sein Augenmerk legen. Eine gute Deckung und ein schnelles Spiel über die zweite Welle - das ist Ankersens Ansatz. Auf die Frage, wie viel noch fehle, bis seine Mannschaft an dem Punkt sei, diese Idee erfolgbringend umzusetzen, da entgegnete Ankersen nur: "Sehr viel." Nach der klaren Niederlage gegen Hamm steht sein Team mit 4:10 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Dass es nach dem verkorksten Jahr in der Bundesliga nicht per Knopfdruck wieder in die entgegengesetzte Richtung gehen würde, das wussten sie in Coburg schon vor dem ersten Spiel. Dass es aber auch dann derart zäh werden sollte, wenn die Gegner Ferndorf und Rostock statt Flensburg und Rhein-Neckar Löwen heißen, das kommt dann doch unerwartet.

Ankersen, der Trainer im Körper eines Spielers, hat also eine Aufgabe zu bewältigen, die es in sich hat.