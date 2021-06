Von Carsten Scheele, Balingen/München

Es braucht ja Drama, wer absteigt, entscheidet sich im deutschen Handball deshalb gerne am letzten Spieltag. So packend wie 2019 war es selten, als die Eulen Ludwigshafen mit denkbar schlechter Ausgangsposition in ihre die letzte Partie gingen. Zwei Dinge mussten eintreten: Die Eulen mussten gegen Minden gewinnen, während die direkten Konkurrenten aus Bietigheim und Gummersbach Unentschieden spielen. Beides traf ein, Jonathan Scholz warf 29 Sekunden vor Schluss das 31:30 für Ludwigshafen, Bietigheim und Gummersbach stiegen punktgleich ab.

In diesem Sommer ist es wieder ganz eng, zwei Spieltage noch, dann steht fest, wer am Ende dieser außergewöhnlich langen und kräftezehrenden Spielzeit in die zweite Liga muss. Wobei die Gemengelage nochmals verschärft wurde: Nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2019/20 wurde die Abstiegsregel ausgesetzt; niemand musste runter, trotzdem kamen zwei Aufsteiger hoch. Die Saison 2020/21 wurde also mit 20 statt 18 Mannschaften gestartet - vier Spiele mehr für jedes Team. Mit dem zusätzlichen Effekt, dass am Saisonende nicht nur zwei Absteiger gesucht werden, sondern vier.

Für viele Klubs ein unheilvolles Szenario. "Wir standen von Anfang an unter Druck", erklärt Jens Bürkle, der Trainer der HBW Balingen-Weilstetten, die auf Tabellenplatz 16 noch mitten im Abstiegskampf steckt. Drei Absteiger stehen mittlerweile fest: die HSG Nordhorn-Lingen, Tusem Essen und der HSC 2000 Coburg müssen in die zweite Liga. Für Abstiegsplatz Nummer vier gibt es noch drei Kandidaten: Balingen, Minden (beide 27:45 Punkte) und Ludwigshafen (24:48). Auch die Eulen können mit zwei Siegen (unter anderem im direkten Duell mit Minden) noch auf einen Nichtabstiegsplatz springen. Und Ludwigshafen weiß ja, wie Wunder gehen.

"Es ist schon verrückt, dass wir so gut mithalten", sagt Balingens Trainer Bürkle

Von Glückwünschen zum bevorstehenden Klassenerhalt will Balingens Trainer Bürkle deshalb explizit noch nichts wissen. Die Situation sei "extrem trügerisch", sagt Bürkle, zumal Balingen ein schweres Restprogramm hat, erst auf die TSV Hannover-Burgdorf trifft, dann am letzten Spieltag bei der SG Flensburg-Handewitt ran muss. Gratulieren lässt sich der Coach aber zu einer erstaunlichen Saison. "Es ist schon verrückt, dass wir so gut mithalten", sagt Bürkle. Lange stand seine Mannschaft unterm Strich, hat nun aber die Chance, mit einem Sieg am Mittwochabend gegen Hannover alles klar zu machen. Und das, obwohl der Aufsteiger von 2019 bei vielen als einer der ersten Abstiegskandidaten gehandelt wurde.

Vor allem in Zeiten der Pandemie, die kleine Vereine wie die "Gallier" von der schwäbischen Alb am härtesten getroffen hat. Die leeren Hallen setzten dem Klub arg zu, Ticketverkäufe und Sponsorengelder machen hier normalerweise 90 Prozent des Etats aus. Lange war nicht klar, mit welcher Mannschaft Balingen überhaupt würde antreten können. Und dann auch noch dieser Saisonstart: sechs Spiele, sechs Niederlagen, 0:12 Punkte. "Ich bin extrem stolz, wie ruhig meine Mannschaft in dieser Phase geblieben ist", sagt Bürkle. Er weiß heute: Viele seiner jungen Spieler brauchten die Zeit, um sich in der Liga zu akklimatisieren. Und ab November ging es dann auch los mit der Aufholjagd.

Einige größere Überraschungen waren dabei, die Siege in Melsungen und Magdeburg etwa. Dann, Anfang Juni, der ganz große Coup: 32:30 gegen die Rhein-Neckar Löwen. Es ist nicht übertrieben, Balingen als einen der Favoritenschrecks dieser Saison zu bezeichnen. "Wir hatten so viele Mega-Ergebnisse", sagt Bürkle, "es ist verrückt, dass wir trotzdem noch nicht gerettet sind." 15 Punkte haben in den Vorjahren häufiger schon zum Klassenerhalt gereicht. Diesmal ist Balingen mit 27 Zählern noch nicht gerettet. Es ist eben eine Saison der Extreme.

Nun wird gerechnet: Gewinnt Balingen gegen Hannover, machen Ludwigshafen und Minden den vierten Absteiger unter sich aus. Verliert Balingen aber und holt Ludwigshafen mindestens einen Punkt, wird alles so richtig eng. Bürkle sagt, seine Spieler könnten aus dieser Saison viel mitnehmen für ihre weitere Karriere: "Aber nur, wenn am Ende alles gut geht."