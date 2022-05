Von Sebastian Leisgang

Erst einmal eine Erinnerung an ein Treffen mit Michael Spatz, mehr als zwei Jahre ist es jetzt her. Ein Dezembertag in Aschaffenburg, ein Café in der Nähe des Bahnhofs, draußen tröpfelte es, und drinnen sprach Spatz über diese Zettel, die ihm seine Mitspieler beim TV Großwallstadt manchmal in die Hand drückten, um ihn, den alten Mann, aufzuklären, worüber er sich mit ihnen unterhalten kann. Netflix, Fortnite, solche Dinge hätten auf den Zetteln gestanden, erzählte Spatz und lachte. Er nahm die Scherze seiner Mitspieler nicht so ernst, er wusste ja, dass er einer von ihnen ist.

Damals, im Dezember 2019, war Spatz noch Rechtsaußen. Mittlerweile ist er zwar zum Geschäftsführer des TVG aufgestiegen; dass da aber auch heute noch ein Spieler in ihm ist, das zeigt sich am Samstag in der Elsenfelder Untermainhalle. Großwallstadt hat es an diesem Abend mit Essen zu tun, es ist das vorletzte Heimspiel der Saison, für den TVG geht es um eine Menge. Voriges Jahr war Großwallstadt Sechster, das große Fernziel heißt Bundesliga, doch momentan steckt die Mannschaft bis zum Hals im Abstiegskampf.

Wie viel an diesem Abend auf dem Spiel steht, wird klar, wenn man Spatz draußen auf der Bank beobachtet. Er klatscht aufmunternd in die Hände, als sich die Mannschaft hinten einen Gegentreffer einfängt, dann wirft er beide Arme in die Luft, als Savvas Savvas vorne eines seiner zehn Tore gelingt. Und am Ende des Spiels, als Essen Tor um Tor verkürzt, da steht Spatz sogar mit beiden Beinen auf der Bank. Es ist ja irgendwie auch sein Klub, dessen Zukunft da gerade am seidenen Faden baumelt. Spatz, 39, hat die Bundesliga-Zeiten des TVG als Spieler mitgemacht, vor seinem Karriereende hat er noch mitgeholfen, den Verein zumindest wieder in die zweite Liga zu bringen - und jetzt, jetzt steht auf einmal wieder alles in Frage.

"Der Druck ist immens, das muss ich schon zugeben", sagt TVG-Geschäftsführer Michael Spatz

Als Essen dann doch geschlagen ist, überlässt Spatz der Mannschaft die Bühne. Während die Spieler mit den Fans das 25:24 feiern, steht der Geschäftsführer an der Mittellinie und sagt mit heiserer Stimme: "Der Druck ist immens, das muss ich schon zugeben. Abzusteigen ist keine Option - was nicht heißen soll, dass es dann nicht weitergehen würde beim TVG. Aber der Rückschlag wäre schon immens." Großwallstadt will ja irgendwann wieder zurück in die Bundesliga, dorthin, wo der Verein jahrzehntelang gespielt hat, bevor es steil bergab ging. Dritte Liga, Spiele gegen Gelnhausen und Rodgau Nieder-Roden, das war auf einmal die Realität.

Jetzt, bei diesem Samstagsspiel gegen Essen, wird auf den Werbebanden hinter den Toren zum Impfen aufgerufen. "Ärmel hoch" steht da, und das ist es auch, was grade beim TVG wichtig ist: die Ärmel hochzukrempeln und sich dem Abstiegskampf stellen.

Dass sie das in Großwallstadt tun, zeigt sich sogar, als das Spiel gegen Essen unterbrochen ist. Als ein Spieler zu Boden geht, läuft der Hallenwischer aufs Feld, beseitigt die Schweißflecken und geht dann zurück zu seinem Platz in der Ecke, um dort mit einem Stick auf eine Trommel zu schlagen. Beim TVG ist der Hallenwischer auch Anheizer, im Abstiegskampf braucht es jeden Einzelnen.

"Wenn die Spieler ihren eigenen Stiefel spielen wollen, sollen sie zu Hause bleiben", sagt Trainer Mike Handschke

"Die Leute haben begriffen, worum es hier geht", sagt Maik Handschke ein paar Minuten nach dem Spiel. Großwallstadts Trainer steht in den Katakomben der Halle und spricht über das, was 1190 Zuschauer gerade erlebt haben. Als es um die Kulisse und die Stimmung geht, hat Handschke die Hände in den Hosentaschen. Als er dann aber über das Spiel selbst spricht, fuchtelt er auf einmal wild herum. "Es geht hier um die Jobs von mehreren Angestellten", ruft Handschke, "wir trainieren eine ganze Woche und legen einen Plan fest. Dann funktioniert dieser Plan - und dann werfen wir ihn einfach weg, und jeder macht, was er will." Kurze Pause, dann fragt er: "Was soll das denn?"

Handschke ist kaum zu bremsen. Seine Mannschaft hat das Spiel in der ersten Hälfte bestimmt, dann aber deutlich abgebaut und den Sieg in der Schlussphase fast noch aus der Hand gegeben. "Wenn die Spieler ihren eigenen Stiefel spielen wollen, sollen sie zu Hause bleiben", schimpft Handschke. Der luxemburgische Verband hat ihn für den TVG freigestellt, nach jetzigem Stand ist er bis zum Saisonende da; dass es ihm aber nahe geht, was mit dem TVG passiert, das ist in den Katakomben deutlich zu spüren.

Zwei Spiele sind es jetzt noch. Zwei Spiele, in denen sich Großwallstadts Schicksal entscheidet. Zwei Spiele, in denen Michael Spatz fast noch einmal Spieler sein wird.