Von Ralf Tögel, Rimpar

Am Montag wird der Freistaat den Katastrophenfall aufheben und zahlreiche Corona-Maßnahmen lockern, auch der Hallensport wird davon betroffen sein. Nur nicht so, wie sich das Stefan Wüst und Roland Sauer gewünscht hätten, die Geschäftsführer der Handball-Zweitligisten Großwallstadt und Rimpar hatten in einer gemeinsamen Pressekonferenz ein Konzept vorgelegt, wie sie sich Profi-Sport in der Halle vorstellen. Angesichts stark fallender Inzidenzzahlen sowie wissenschaftlicher Untersuchungen, dass bei Einhaltung der Maßnahmen so gut wie keine Ansteckungsgefahr bestehe, sollten bei einer Inzidenz über 100 weiter keine Fans zugelassen werden, bei 50 bis 100 dagegen 25 Prozent der Hallenkapazität, liegt die Inzidenz bei 35 bis 50 sollen 50 Prozent erlaubt sein und bei unter 35, was im Übrigen an beiden Spielorten der Fall ist, die volle Kapazität. Damit waren die Funktionäre bereits bei den zuständigen Behörden vorstellig geworden. Doch die Mühe war umsonst, nach SZ- Informationen dürfen von Montag an 250 Zuschauer in die Hallen des Freistaats, Söder hatte das bei der Pressekonferenz - aus welchen Gründen auch immer - nur nicht verkündet. "Wir betreiben einen riesigen Aufwand, beachten die Hygienemaßnahmen penibel genau, testen dreimal pro Woche, aber Fans dürfen nicht in die Halle", hatte sich Wüst noch geärgert. Angesichts der erlaubten 14000 Zuschauer bei den EM-Spielen in Münchner dürfte der Ärger nicht kleiner werden. Auch dass es keine bundeseinheitliche Linie gibt, sei schwer nachzuvollziehen, zur Pokal-Endrunde in Hamburg waren 2000 Zuschauern in der Halle.