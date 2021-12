Angesichts der bedrohlichen Corona-Lage in Deutschland haben sich die 30 Erst- und Zweitligisten im Frauen-Handball zur Anwendung der 2G-Regel im kompletten Spielbetrieb verpflichtet. Wenn die Saison nach der Weltmeisterschaft fortgesetzt wird, dürfen in beiden Ligen nur noch Spielerinnen und Offizielle der Mannschaften an den Spielen teilnehmen, die einen vollständigen Impfschutz bzw. Genesenen-Status nachweisen können. Dies teilte die Handball Bundesliga Vereinigung-Frauen (HBF) am Donnerstag mit. HBF-Vorstandschef Andreas Thiel begrüßte die auf einer Online-Konferenz mit den Vereinsvertretern getroffene Entscheidung. "Hierdurch schaffen wir ein noch besseres Maß an Sicherheit für unsere Spielerinnen und die Offiziellen", sagte der frühere Nationaltorwart. Auch sämtliche im Bereich der HBF eingesetzten Schiedsrichter, Delegierte, Zeitnehmer und Sekretäre sowie Schiedsrichtercoaches sollen die 2G-Regelung erfüllen.