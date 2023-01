Handball:Unbezwingbare Kilometerfresser

Der ESV 1927 Regensburg steht in seiner zweiten Zweitligasaison in der Tabelle ganz oben - und pflegt seinen außergewöhnlichen Teamgeist trotz oft quälend langer Auswärtsreisen.

Von Stefan Galler

Wenn es in die entscheidende Phase geht, dann wackeln im "Bunker" sprichwörtlich die Wände. Die Sporthalle an der Dechbettener Brücke ist immer proppenvoll, wenn die Frauen-Handballmannschaft des ESV 1927 Regensburg zum Zweitliga-Heimspiel bittet. So wie am vergangenen Samstag beim 29:25 (17:12)-Erfolg gegen Lintfort, durch den die Mannschaft von Trainer Csaba Szücs ihren aktuell zweiten Platz untermauerte. Und die Stimmung war einmal mehr so ausgelassen, dass man das Gefühl hatte, es wären sogar mehr als die 470 Zuschauer da, die hier Platz finden. Wobei die Atmosphäre auch dadurch noch befeuert wird, dass es in der 2018/19 sanierten Halle fast ausschließlich Stehplätze gibt.

Der Sportliche Leiter Robert Torunsky ist jedenfalls froh, dass die tristen Corona-Zeiten vorbei sind, als teilweise völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit Handball gespielt wurde, oder der "Bunker", wie die Regensburger Halle mehr oder weniger liebevoll genannt wird, nur zu einem Drittel gefüllt werden durfte. "Aber wir sind sicher nicht geschwächt aus der Pandemie hervorgegangen", sagt der Funktionär und verweist darauf, dass die Oberpfälzerinnen trotz der Trainingsverbote keine Mitglieder verloren haben und zudem mitten in dieser weltweiten Krise den Sprung in die zweite Etage des deutschen Handballsports geschafft haben. Und das sogar zweimal, aber 2020 waren die coronabedingten Auflagen für eine Zweitliga-Teilnahme noch nicht zu erfüllen, weshalb es erst 2021 am Ende einer Abbruch-Saison in der Relegation mit dem Sprung nach oben klappte.

Detailansicht öffnen Wieder fit: Annika Bissel, Linksaußen und Freundin von Bayern-Torwart Manuel Neuer, musste wegen eines Bandscheibenvorfalls lange pausieren. (Foto: Johann Medvey/Eibner/Imago)

Was folgte, war eine beinahe märchenhafte Spielzeit 2021/22, in der die "Bunkerladies" nie in Abstiegsgefahr schwebten und letztendlich auf Rang fünf durchs Ziel gingen - mit satten 15 Zählern Vorsprung auf die rote Zone. "Damit waren wir der beste Aufsteiger aller Zeiten", sagt Torunsky. Und das, obwohl zwei der wichtigsten Spielerinnen das ganze Jahr über ausfielen: Die Erlangerin Annika Bissel, 22, Linksaußen und in der Öffentlichkeit bekannt als Freundin von Bayern-Torwart Manuel Neuer, wurde wegen ihrer Zweitligaerfahrung aus Herrenberg geholt, litt jedoch unter Schienbeinproblemen, die von einem Bandscheibenvorfall kamen - erst eine Operation beendete ihr Leiden. Und Sophia Peter, deren Schwester Franziska nach ihrer Zeit beim langjährigen Bundesligisten HC Leipzig die Mannschaft anführt, musste wegen eines Kreuzbandrisses passen. "Die beiden sind in dieser Saison wie zwei Neuzugänge für uns", sagt Sportchef Torunsky.

Und dazu gesellten sich noch zwei echte Zugänge, die ebenfalls die Qualität des Kaders erheblich steigerten: Torhüterin Stephanie Lukau, die auch schon im Kasten der angolanischen Nationalmannschaft gestanden hat, kam vom TV Nellingen. Die treffsichere Rückraumspielerin Marleen Kadenbach wurde vom Bundesligaabsteiger Buchholz 08-Rosengarten geholt, weil sie an der Universität Regensburg ihr Immobilienmanagement-Studium in Angriff nehmen konnte und sich sowieso schon bei ihrem ersten Besuch in die Stadt "verguckt" habe, wie sie dem Internetportal Handball-World-News verriet. Und auch "die Mannschaft hat mich mit ihrem Tempohandball und ihrem Spirit direkt überzeugt".

"900 Kilometer einfach für 60 Minuten Handball", sagt Sportchef Torunsky über die Fahrt zum Gegner nördlich von Flensburg

Genau das hat Robert Torunsky als einen der Schlüssel für die Erfolge seiner Mannschaft in dieser Saison identifiziert: "Es mag langweilig klingen, aber unser überragender Teamgeist und die Tatsache, dass jede jedem etwas gönnt, zeichnet uns absolut aus." Untermauert wird diese These durch die zahlreichen aufgeholten Rückstände, die auch für die Arbeit des früheren tschechoslowakischen und slowakischen Nationalspielers Csaba Szücs und seines Trainerstabs spricht. Und so ist das Team nunmehr seit elf Partien unbesiegt, lediglich zum Ligaauftakt hatte man beim bisherigen Erstligisten Buchholz 08-Rosengarten verloren, es folgten zwei Remis und dann in neun Partien acht Siege. Ein beachtlicher Lauf für die junge Mannschaft (Altersdurchschnitt: 23 Jahre), die zum größten Teil aus Studentinnen und Spielerinnen am Start ihrer beruflichen Laufbahn besteht und nun punktgleich mit Spitzenreiter Solingen ganz oben rangiert.

Detailansicht öffnen Emotional an der Seitenlinie: Regensburgs Cheftrainer Csaba Szücs (li.) diskutiert mit dem Sportlichen Leiter Robert Torunsky eine Schiedsrichterentscheidung. (Foto: Michael Schmidt/Eibner/Imago)

Klaglos stecken die Regensburgerinnen die bisweilen grotesk langen Anreisezeiten weg, etwa wenn man auf dem Weg zum TSV Nord Harrislee bis nördlich von Flensburg unterwegs ist - "900 Kilometer einfach für 60 Minuten Handball", wie Torunsky sagt. Und so haben sie sich klammheimlich zu einem Aufstiegskandidaten gemausert, auch wenn der Sportliche Leiter den Ball extrem flach hält. Man könne nur oben dranbleiben, wenn personell nichts passiere, "und überhaupt sind erst 12 von 30 Partien gespielt".

Finanziell jedenfalls steht der Klub gut da, der Sponsorenpool wächst langsam, aber stetig: Den Jahresetat von etwa 250 000 Euro, der vor allem für die Reisen, Hotelbuchungen und die Verträge mit den Spielerinnen, die meist auf Mini-Job-Basis beruhen, habe man im Kreuz. Schließlich soll hochklassiger Frauen-Handball beim ESV Regensburg kein kurzes Intermezzo sein, man wolle "nachhaltig" in den oberen Ligen bleiben, sagt Torunsky.

Bleibt die Hoffnung, dass dann auch irgendwann eine adäquate Ballsporthalle in Regensburg gebaut wird. "Es hat ja schon Pläne gegeben", so der ESV-Sportchef, dann sei es zum Korruptionsskandal um den früheren OB Joachim Wolbergs gekommen und in den folgenden Jahren sei nichts mehr passiert. Alleine schon, um genügend Trainingszeiten für die 21 Mannschaften des Klubs zu gewährleisten, bräuchte man die neue Halle. Dann wäre der "Bunker" eben nur noch eine Übungsstätte für die Ladies von der Donau.