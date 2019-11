Der 38 Jahre alte schwedische Topstürmer Zlatan Ibrahimovic steigt in seiner Heimat als Teilhaber beim Erstligisten Hammarby IF ein. Er übernimmt etwa ein Viertel der Anteile des in der Hauptstadt Stockholm beheimateten Klubs. Ibrahimovic, 116-maliger Nationalspieler Schwedens, kaufte die Aktien bei der Anschutz Entertainment Group (AEG). Die Gruppe ist auch Besitzer des Klubs Los Angeles Galaxy, für den Ibrahimovic zuletzt zwei Saisons in der amerikanischen Profiliga aktiv war. In der erst vor wenigen Wochen beendeten Saison in Schweden landete Hammarby nur einen Punkt hinter Meister Djurgardens IF und Ibrahimovics Heimatklub Malmö auf dem dritten Platz.