4. August 2019, 17:30 Uhr Formel 1 in Ungarn Hamilton stoppt Verstappens Sommerhoch

Beim Rennen in Ungarn gelingt Lewis Hamilton der Sieg, weil er kurz vor dem Ende Konkurrent Max Verstappen überholt.

Auch Sebastian Vettel zeigt wieder eine gute Vorstellung - er wird Dritter.

Von Elmar Brümmer, Budapest

Schade, dass in der Formel 1 erstmal Pause bis Ende August ist. Der Große Preis von Ungarn, als Grand Prix der Langeweile verschrien, ist das dritte dramatische Rennen in Folge. Das liegt vor allem am Sommer-Hoch von Max Verstappen, der nur durch einen grandiosen taktischen Schachzug von Mercedes vom dritten Sieg in vier Rennen abgehalten werden kann. Doch Weltmeister Lewis Hamilton behält die Nerven, geht drei Runden vor Schluss am Niederländer vorbei. Sein achter Sieg in dieser Saison. Sebastian Vettel erkämpft sich gegen Charles Leclerc noch den dritten Platz. Doch die Frage, ob Verstappen noch Weltmeister werden kann, ist gerade die alles dominierende.

Pole-Position, das ist der kleine Sieg an einem Formel-1-Wochenende. Die abgeklärten Piloten reden sie ganz gern schlecht: Punkte gebe es ja nur am Sonntag. Und trotzdem. Pole-Position ist auch etwas Besonderes, jedenfalls beim ersten Mal. 93 Anläufe hat Max Verstappen gebraucht, um seinen Rennwagen ganz nach vorn zu stellen. Der Mann des Sommers nimmt den neuen Höhepunkt seiner Karriere routiniert: "Es bedeutet vor allem, dass endlich die nervigen Fragen aufhören, wann ich die erste Pole hole. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es klappt. Und eine Frage des Glücks."

Zwei Siege in vier Rennen, dazu jetzt der zweite Platz machen ihn für die zweite Hälfte zum ersten Herausforderer der Siegerpfeile. Nebenbei haben sie die Diskussion um seine nahe Zukunft beendet, denn die Ausstiegsklausel bei Red Bull hätte nur dann gegriffen, wenn er nach diesem Wochenende schlechter als Rang drei in der Fahrer-Weltmeisterschaft platziert gewesen wäre, er ist aber hinter Hamilton (225 Punkte) und Valtteri Bottas (188) mit 181 Zählern tatsächlich Dritter. Damit muss er bis Ende 2020 bleiben, aber nach dem großen Aufschwung im rasenden Getränkehandel will er das wohl auch.

Hamilton schießt aus Startposition drei aus nach vorn, ist in der ersten Kurve gleichauf mit Verstappen und Bottas - das Trio wedelt problemlos durch die erste Kurve. Erst, als es im Geschlängel zu zweit weitergeht, kommt er sich mit dem Teamkollegen ins Gehege, als er außen schon vorbei ist und nach innen zieht. Der Frontflügel von Bottas touchiert leicht das Hinterrad von Hamilton. Kein Drama, kann passieren, aber das Rennen des Finnen ist ruiniert, vor allem, als das lädierte Teil auch noch von Charles Leclercs Ferrari getroffen wird. Bottas geht als Letzter wieder ins Rennen, er wird am Ende Achter.

Den Rhythmus in den engen Kurven und den Hügeln von Mogyorod zu finden, ist harte Arbeit für die Fahrer, erst recht bei 26 Grad Außen- und 50 Grad Asphalttemperatur - es gibt nur 800 Meter richtige Geraden zum Ausruhen im Fahrtwind, und zwei oder drei sichere Überholstellen. Das bedeutet Langweile fürs Publikum, wenn sich nach der Startphase alles einsortiert hat, das Monte Carlo des Ostens. Dementsprechend ziehen Verstappen und Hamilton davon, bringen nach einem Viertel der Distanz schon mehr als zehn Sekunden zwischen sich und die folgenden Ferrari.

Der zwölfte WM-Lauf taugt auch wieder zum Hörspiel. Spitzenreiter Verstappen klagt nach 20 der 70 Runden darüber, dass er an Haftung verliert, Hamilton knabbert kontinuierlich seinen Zwei-Sekunden-Rückstand ab. Verstappen wird panisch, brüllt immer wieder das Wort "Grip", Hamilton ist bis auf eine Sekunde dran. Nach 25 Runden kommt der Niederländer an die Box, es ist zu rutschig für ihn geworden. Hamilton übernimmt die Führung und gibt mit seinen immer noch ordentlichen Pneus weiter richtig Gas bis zu seinem Stopp, beide sind am Limit.