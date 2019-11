In den Kopfhörern von Lewis Hamilton knarzte die Stimme seines langjährigen Renningenieurs Peter Bonnington. Okay, sagte Bonnington, hör zu Lewis: "Wir müssen jetzt 32 Runden durchhalten auf einem Satz Reifen. Das wird ganz schön eng gegen Rennende."

Hm, fragte Hamilton zurück: "Habe ich eine Chance zu gewinnen?" Naja, sagte Bonnington. "Wir werden wohl einen weiteren Stopp benötigen." Er meinte: Um das Auto sicher ins Ziel zu bringen. Was er nicht sagte, aber womöglich dachte: Lewis, warum willst du überhaupt gewinnen?

Doch Hamilton ließ nicht locker: "Gib mir ein Ziel, Bono, arbeite mit mir!"

Eine Momentaufnahme, klar. Aber in der Formel 1 sind es ja oft die Momentaufnahmen, an denen sich die großen Linien erkennen lassen. Hier also war Hamilton, er rollte wie ein Schnellzug seiner sechsten Weltmeisterschaft entgegen. Sieben Sekunden hinter ihm kreiste sein Teamkollege Valtteri Bottas, der auf frischen Reifen und nach einem zweiten Stopp immer dichter aufrückte. Nichts, aber auch gar nichts, hätte Hamilton den Weltmeistertitel noch nehmen können.

Außer einem Reifenplatzer.

Hamilton musste ja nicht gewinnen, ein achter Platz würde ihm genügen, und diesen hätte er erreicht, wäre er ausgestiegen und hätte seinen Mercedes ins Ziel geschoben. Aber Hamilton hatte versprochen, seinen sechsten Titel "auf angemessene Weise" zu erobern. Also versuchte er, auch das Rennen in Texas noch zu gewinnen - ohne ein zweites Mal zu halten.

Übers Wasser laufen kann auch Hamilton nicht

Hamilton kann fantastisch Autofahren, vielleicht besser als jeder Mensch vor ihm. Aber auf zerfallenden Reifen übers Wasser gleiten, das kann er nicht. Fünf Runden vor Schluss attackierte ihn Bottas, Hamilton fuhr Kampflinie. Vier Runden vor Ende probierte es Bottas erneut, und dann war der Finne vorbei. Am Sonntagabend in Austin genügte Hamilton ein zweiter Platz vor Max Verstappen, dann war er zum sechsten Mal Weltmeister. "Das ist überwältigend", sagte Hamilton, sein Vater habe ihm schon als kleiner Junge den Ratschlag gegeben, niemals aufzugeben. Und daran habe er sich nun gehalten. Wie viele Titel er noch gewinnen wolle? "Titel weiß ich nicht.

Aber als Sportler fühle ich mich so frisch wie eh und je." Zum Start in dieses Wochenende, an dem er aufschloss zur viele Jahre lang als unerreichbar gehandelten Bestmarke von Michael Schumacher, hatte sich Hamilton einen Vergleich ausgedacht. Selbstverständlich keinen naheliegenden, vielmehr einen schrägen, übertrieben bescheidenen Vergleich. "Michaels Rekorde sind der Gipfel eines riesigen Berges", sagte er. "Und ich bin noch im Basislager." Nur um im Bilde zu bleiben: Jenes Basislager, in dem sich Hamilton auf den gar nicht mehr so beschwerlichen Aufstieg vorbereitet, wäre so hoch gelegen, dass dort bereits ein eisiger Wind pfeift. Und die Luft wäre schon so dünn, dass sich weniger harte Bergsteiger als er wohl ein Sauerstoffgerät in den Schlafsack reichen lassen würden.

Acht Rennen muss er nur noch gewinnen, dann hat er Schumachers Rekord von 91 Siegen egalisiert. Schon jetzt stand er 19 Mal öfter auf der Pole Position als Schumacher. Und die Zahl derjenigen, die noch bezweifeln, dass er Ende des kommenden Jahres sieben Weltmeistertitel gesammelt hat, wird mit jedem Tag kleiner.

Das Rennen, in dem er sich schlussendlich krönte, ging Hamilton genauso bescheiden an wie seine Metapher über den riesigen Berg. Nur von Startplatz fünf, also in einer vom ihm nahezu unerforschten Region des Fahrerfeldes, rollte Hamilton ins Glück. Das war aber in Anbetracht seiner an diesem Tag zu leistenden Aufgabe absolut in Ordnung. Unter dem Podium hatten die Texaner schon vor dem Rennen den Asphalt bepinselt: "Reserved Parking 2019 World Champion", war da zu lesen. Hätte Hamilton nicht auf diesem Parkplatz geparkt, es wäre etwas peinlich geworden.