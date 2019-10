Das letzte Stück auf dem Weg zum Podest beim Großen Preis von Mexiko ist das einfachste für Lewis Hamilton, nach einem der härtesten Rennen seiner Karriere. Er muss nichts mehr tun, außer still zu stehen. Obwohl dem alten und fast schon wieder neuen Weltmeister der Formel 1 das vermutlich am schwersten fällt nach so einem Rennen. Der Brite ist nach seinen 71 Runden im Autodromo Hermanos Rodriguez, 47 davon auf einem am Ende runtergefahrenen Satz harter Reifen, verschwunden. Auf dem Podium werden der Dritte Valtteri Bottas und der Zweite Sebastian Vettel gekürt, dann öffnet sich ein Schacht, und Hamilton fährt samt Silberpfeil aus der Unterwelt nach oben, begleitet von Nebelkanonen und berieselt von Konfettiregen. So kürt man Champions, und das war jetzt die Generalprobe.

Es ist der zehnte Saisonsieg für den Briten, es ist der 100. für Mercedes in der Formel-1-Geschichte, es sind jetzt insgesamt mehr als 5000 WM-Punkte für das Silberpfeil-Team. Beeindruckend, aber es kommt noch auf jene vier Pünktchen an, die Hamilton am kommenden Wochenende in Austin braucht, um zum dritten Mal in Serie und zum sechsten Mal insgesamt Weltmeister zu werden. Bottas, der einzige verbliebene Widersacher, hatte mit seinem Qualifikationscrash am Samstag seine ohnehin dünne Chance fast schon verspielt, und liegt jetzt 74 Punkte zurück. Hamilton reicht in Texas der achte Platz.

"Es ist eine Kombination von Talent und Erfahrung"

Dabei hat schon dieser Gran Premio gezeigt, warum der 34-Jährige erneut der beste Fahrer der Welt ist. Zweimal konnte er sich am Start aus haarigen Situationen mit Vettel und dem Trotzkopf Max Verstappen winden, dann musste er gegen seinen Willen früh an die Box und einen Reifenmarathon starten. Ach ja, und nebenbei noch die Führung über zwei Drittel des Rennens verteidigen. Selbst Mercedes-Teamchef Toto Wolff zweifelte an dem Strategiepoker: "Wir wussten nicht, ob es reicht. 47 Runden hörten sich fast unmöglich an. Aber ich habe komplettes Vertrauen in ihn. Es ist eine Kombination von Talent und Erfahrung, die ihn zu einem großen Rennfahrer macht. Anscheinend besitzt er die großartige Fähigkeit, das Auto in kritischen Szenen in die richtige Position zu bringen."

Exakt das, was Ferrari fehlt, um trotz des vielleicht besseren Autos an die Spitze zu kommen. Die Entscheidung, Spitzenreiter Charles Leclerc, der am Ende von der Pole-Position aus nur Vierter wurde, als ersten hereinzuholen und auf eine Zweistoppstrategie zu setzen, zeigt eine fortgesetzte Schwäche in der Scuderia. Teamchef Mattia Binotto musste zugeben: "Als wir entscheiden mussten, hatte es sich richtig angefühlt. Am Ende des Rennens sieht man es aus einer anderen Perspektive." Sebastian Vettel hatte sich den Anweisungen der Box widersetzt, die Strategie selbst in die Hand genommen, sich für eine Einstopptaktik mit einem sicherheitshalber sehr späten Halt an der Box entschieden - und wurde Zweiter: "Wir dachten, dass die harten Reifen bei Lewis nachlassen, was sie nie getan haben. Das hat uns überrascht. Sie waren schneller, sie waren mutiger, aber sie hatten auch Glück."