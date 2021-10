Die Stimme in seinem Kopf

Lewis Hamilton in der Formel 1

Der Rennfahrer und sein Einflüsterer: Lewis Hamilton lebt mit Peter Bonnington (links) seit neun Jahren in einer Art Symbiose. Der Renningenieur, der einst Michael Schumacher betreute, hat Hamilton zu sechs seiner sieben Weltmeistertitel gecoacht.

Ratgeber, Experte, Psychologe: Peter Bonnington ist Lewis Hamiltons Vertrauensmann. Der Renningenieur sieht auf dem Monitor, was der Formel-1-Weltmeister im Cockpit nur spüren kann - und beim Grand Prix in der Türkei sah er wohl etwas mehr.

Von Philipp Schneider

Motorsport ist ein Teamsport. Das vergisst man leicht beim Anblick der immergleichen Protagonisten auf den Podien der Formel 1, die in der Öffentlichkeit gehandelt werden wie Ein-Mann-Unternehmen. Mal steht dort Max Verstappen, mal Lewis Hamilton, an diesem Sonntag nach dem Grand-Prix in der Türkei hat endlich mal wieder dessen Teamkollege Valtteri Bottas Schampus verspritzt, dem ein tadelloses Rennen gelang.