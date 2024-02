Von Philipp Schneider

Jetzt, da es endet, eine Erinnerung an den Moment, als alles begann. Ein kalter Wintertag in Stuttgart Bad-Cannstatt, Lewis Hamilton kommt zu spät zu seiner Vorstellung. Massiv. Irgendwann rollt er im matten Auto vor, steigt aus, eiliger Schritt, freundlicher Blick: "Hello, happy new year." Es ist der 21. Januar, aber klar, frohes Neues. Zackig stürmt er weiter, die Journalisten hinterher, Gummisohlen quietschen, Hamilton verschwindet im Aufzug. Fototermin. PR-Gebrabbel. Hamilton lehnt am Exponat "2,5-Liter-Stromlinienrennwagen W196 R", Baujahr 1955, blickt hinein, grübelt. "Der hat gar keine Geschwindigkeitsanzeige?", fragt er, dazu klicken Kameras.