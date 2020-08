Von Anna Dreher

Dieses Rennen hätte seine besondere Spannung noch auf unerwartete Weise bekommen können. Entgegen der Vorhersage bauten sich bedrohlich dunkle Wolken über dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf. "Wir erwarten Regen nach Runde 50", hatte Ferrari an Sebastian Vettel beim sechsten Saisonrennen der Formel 1 gefunkt. Aber der Regen kam nicht, er wirbelte keine Strategie durcheinander. Und so zeichnete sich beim Großen Preis von Spanien wieder das in diesem Jahr gewohnte Bild ab: Beide Mercedes auf dem Podium. Weltmeister Lewis Hamilton gewann vor Max Verstappen im Red Bull und vor Valtteri Bottas.

Mit 24 Sekunden Vorsprung fiel die Dominanz Hamiltons deutlich aus und auch in der WM-Wertung liegt er mit 132 Punkten deutlich vor Verstappen (95) und Bottas (89), bevor es am 30. August in Belgien weitergeht. "Ich war in einer ganz anderen Dimension", sagte Hamilton nach seinem vierten Saisonsieg. "Ich habe nicht mal mitbekommen, dass es die letzte Runde war. Das war von uns als Team eine der besten Leistungen der vergangenen Zeit." Der 35 Jahre alte Brite feierte seinen 88. Formel-1-Sieg, drei fehlen ihm noch, um die Bestmarke von Rekordweltmeister Michael Schumacher einzustellen. Dessen Anzahl an Podestplätzen hat Hamilton mit nun 156 bereits überboten. "Was gerade passiert, ist weit mehr als wovon ich als Kind geträumt habe", sagte Hamilton. Seit 2013 hat Mercedes in Barcelona die Pole Position geholt - und auch in diesem Jahr ging die erste Startreihe an die beiden schwarz lackierten Silberpfeile. Hamilton kam gut weg von Platz eins, im Gegensatz zu Bottas. Von links überholte den Finnen erst Verstappen, dann zog von rechts auch noch Lance Stroll im Racing Point vorbei. Stroll hatte mit am besten reagiert beim Erlöschen der Ampeln: Als Fünfter gestartet war er nun auf einmal Dritter, während Bottas aufpassen musste, nicht noch weiter durchgereicht zu werden. Strolls Teamkollege Sergio Perez, der die vergangenen beiden Rennen wegen positiver Coronavirustests nicht antreten hatte können und von Nico Hülkenberg vertreten worden war, versuchte sein Glück. Ihn aber konnte Bottas abwehren. Wer in Barcelona nicht beim Start die Chance nutzt, sich nach vorne zu arbeiten, hat später auch kaum noch Möglichkeiten dazu.

Die 4,655 Kilometer des Circuit de Barcelona-Catalunya gelten als nicht gerade ideal für viele Überholmanöver und Stoff von Rennthrillern. Seit dort 1991 der erste Grand Prix gefahren wurde, konnte erst drei Mal ein Fahrer gewinnen, der nicht aus der ersten Startreihe begonnen hatte. Zuletzt war dies Verstappen in einem Rennen gelungen, über das sie bei Mercedes inzwischen schmunzeln können, bei dem damals aber absolut niemandem im Team zu Lachen zu Mute war: 2016 hatten sich die erbitterten Stallrivalen Hamilton und Nico Rosberg in der ersten Runde gegenseitig von der Strecke geräumt und Verstappen in seinem ersten Rennen für Red Bull den Weg frei gemacht zu seinem ersten Formel-1-Sieg, als bis dahin jüngstem Piloten der Geschichte.

Dass ihm am Sonntag kein Sieg gelang, nahm Verstappen gelassen hin: "Als Lewis mehr gepusht hat, konnte ich bei seiner Geschwindigkeit einfach nicht mithalten." Die bei Sebastian Vettel ohnehin geringe Hoffnung auf eine Wende in dieser bislang enttäuschenden Abschiedssaison von Ferrari durch ein neues Chassis für das Rennwochenende in Katalonien zerschlug sich früh. Der Leistungssprung blieb aus. Der viermalige Weltmeister startete von Platz elf, also wieder mitten im Getümmel und wieder hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der als Neunter begann. Für das Rennen erwarte er "keine Wunder" - und die gab es dann auch nicht. Denn die beiden Ferrari hingen fest im Mittelfeld. Dieses würde erneut kein gutes Wochenende für die Scuderia werden. Beim vorhergegangenen Rennen in Silverstone hatte Mercedes große Probleme mit den Pneus, während Verstappen sich als Reifenflüsterer gezeigt hatte. Eine Woche später auf der heißeren Strecke in Spanien hatte nun wiederum der 22-Jährige Schwierigkeiten. Früh meldete er Probleme, seine Hinterreifen seien abgenutzt. Wenig später fragte er nach, ob er sein Team an das Problem erinnern müsse. "Ich verliere so viel Zeit!", klagte der Niederländer. Nach 22 Runden durfte er schließlich an die Box, als Erster aus dem vorderen Feld, das geschlossen Soft aufgezogen hatte. Verstappen kam hinter den Mercedes - Bottas hatte sich in der fünften Runde an Stroll vorbeigebracht - wieder auf die Strecke, doch weil diese eine Runde später einen Doppelstopp einlegten, konnte er sich wieder zwischen sie eingliedern. In einem unspektakulären Rennen hatten sich die Ferrari mittlerweile nach vorne gebracht, Leclerc war Fünfter und Vettel Sechster. Doch nach einem Boxenstopp der beiden in der 30. Runde war das gute Zwischenergebnis wieder vergessen - und nach 37 Runden das ganze Rennen für Leclerc. Der 22-Jährige drehte sich, nachdem er über eine Schikane gefahren war. "Motor hat gestoppt", funkte er irritiert. "Keine Ahnung, was da los ist?" Erst nach einigen Sekunden konnte er den Motor wieder starten, war Letzter und beendete sein Rennen schließlich in der Box wegen eines Elektronik-Defekts. Vettel war nun Fünfter. Und jetzt: Welche Strategie? Keine Antwort. Nach einem etwas grotesken hin und her beendete er die Diskussion mit dem Fazit: "Wir haben doch nichts zu verlieren!" Er blieb mit einem Stopp draußen, wurde überholt und von Verstappen noch überrundet - holte als Siebter aber immerhin sein zweitbestes Ergebnis des Jahres.