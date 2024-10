Der Hamburger SV hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen schweren Rückschlag kassiert. Der Zweitligist muss in den kommenden Monaten auf seinen Torjäger Robert Glatzel verzichten. Der 30-Jährige erlitt im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF einen Sehnenabriss im Hüftbereich und muss operiert werden, wie der Klub nach genaueren Untersuchungen mitteilte. Die Verletzung im Übergangsbereich zwischen Hüfte und Oberschenkel mache eine Operation unumgänglich und einen weiteren Einsatz in der Hinrunde unmöglich, gab der HSV bekannt.