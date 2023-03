Trainer Tim Walter wird die Zweitliga-Partie des Hamburger SV am Samstag gegen Holstein Kiel nur als Zuschauer verfolgen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, wurde der 47-Jährige durch das DFB-Sportgericht neben dem Innenraumverbot für das nächste Ligaspiel auch mit einer Geldstrafe von 8000 Euro belegt. Walter hatte sich zum Ende der 2:4-Niederlage beim Karlsruher SC am Sonntag am Spielfeldrand unsportlich geäußert und verhalten und hatte daraufhin von Schiedsrichter Sascha Stegemann die rote Karte gesehen. Im Anschluss daran hatte er Schiri-Assistent Christof Günsch mehrmals mit dem Zeigefinger gegen die Brust gestoßen. Walter hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.