Der Trainer Dieter Hecking hat seine eigene Art, mit den fortgesetzten Rückschlägen des Aufstiegsfavoriten Hamburger SV umzugehen. Die 1:2-Niederlage des Konkurrenten VfB Stuttgart am Sonntag in Karlsruhe hatte er nicht gesehen, da ging er lieber an der Elbe spazieren. Denn wichtig sei nur, sagt er, "dass wir unser Ding machen". Die vielen Gegentore in der Nachspielzeit, die den HSV in den vergangenen Wochen fünf Punkte kosteten, will Hecking ebenfalls nicht mehr thematisieren: "Das hält uns nur auf", glaubt er.

Doch auch das Ignorieren eigener Unzulänglichkeiten brachte vorerst wenig. Am drittletzten Spieltag zeigte der HSV nun beim 1:1 im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Osnabrück seinen schlechtesten Auftritt seit dem Re-Start. Wieder mal ist Hamburg daher darauf angewiesen, dass die Konkurrenz im Schneckenrennen um Platz zwei und drei, Stuttgart und Heidenheim, ebenfalls weiter patzt. Heidenheim, das am Sonntag in einer Partie mit Endspielcharakter der nächste HSV-Gegner sein wird, ließ tatsächlich beim 0:0 in Fürth ebenfalls zwei Punkte liegen.

Der HSV schoss gegen Osnabrück ganze sechs Mal in 93 Minuten auf das Tor der schwächsten Rückrunden-Elf der Liga, die zudem Ausfälle in der Abwehr verkraften musste (van Aken, Trapp). Nur sechs Torschüsse, das war ein Minusrekord, trotz der immensen Bedeutung der Partie. Allein das 1:0 (35.) durch HSV-Angreifer Martin Harnik stach positiv heraus. Der Gegner "mit den zwei Gesichtern" (Hecking), der auch schon beim ersten feststehenden Aufsteiger Bielefeld und in Stuttgart jeweils einen Punkt entführt hatte, kontrollierte weitgehend das Spiel gegen einen schläfrigen HSV, der sich meist nur Quer- und Rückpässe in der Abwehr zuschob.

Weil die immer frecher werdenden Osnabrücker in der 57. Minute durch Moritz Heyer den verdienten Ausgleich erzielten, haben die Hamburger also wieder mal ihr Ding nicht gemacht, obwohl sie wegen des Stuttgarter Schnitzers in Karlsruhe gerade erst mit ihrem glücklichen 1:0-Sieg in Dresden wieder auf den ersehnten zweiten Tabellenplatz vorgestoßen waren. "Ich glaube, dass wir heute den Sieg nicht verdient gehabt hätten. Das müssen wir erst mal wieder verarbeiten", bilanzierte Hecking. Torschütze Harnik forderte gar, "dass wir uns komplett hinterfragen" - zwei Spieltage vor Saisonschluss ist das etwas spät.

Es wäre ein fußballtypischer Witz gewesen, wenn der HSV in der Nachspielzeit trotz allem noch gewonnen hätte. Da zog der Osnabrücker Girth den Hamburger Timo Letschert bei einer Ecke im Strafraum nieder. Doch der gerechtfertigte Elfmeter-Pfiff für den HSV blieb aus, auch der Videokeller schritt nicht ein. "Unentschuldbar" nannte Hecking die vielleicht aufstiegsentscheidende Szene, denn über diesen Elfmeter gebe es "keine zwei Meinungen". Letschert sah wegen seines Protests gegen die Entscheidung die gelbe Karte und musste vom Kollegen Jairo nach dem Abpfiff festgehalten werden, damit er sich nicht wütend auf den Schiedsrichter stürzte.

Die Nerven liegen also blank in Hamburg. Diesmal erreichten nur Kapitän Aaron Hunt, David Kinsombi und der eingewechselte Bakery Jatta aufstiegsreife Normalform. Am Sonntag geht es nun just nach Heidenheim, bei einer Niederlage würde der stolze hanseatische HSV sogar hinter den Provinzklub von der Ostalb auf Platz vier zurückfallen. Das wäre dann eine schwarze Kopie der Vorsaison. Da rutschte der HSV im Endspurt nach einem 1:4 in Paderborn auf den vierten Platz - und der Aufstiegstraum war ausgeträumt. Gewarnt sind die Hamburger also mehr als genug, bereits das Hinspiel gegen Heidenheim verloren sie 0:1.