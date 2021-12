Hamburger SV:Mehr Fußball, weniger Running Gag

Von Thomas Hürner, Hamburg

Ausgerechnet Uli Hoeneß soll einmal darüber nachgedacht haben, wie man die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball neu ordnen könnte. Die Geschichte geht so: Hoeneß, so berichtete es ein glaubwürdiger Zeuge, sei vor ein paar Jahren mal bei einem Termin erschienen, wie immer pünktlich und voller Tatendrang. Der Termin begann mit Smalltalk, aus dem Smalltalk entwickelte sich eine hitzige Debatte über die Dauerdominanz des FC Bayern, und den Erfinder des FC Bayern habe dann vor allem eine Frage beschäftigt: Was zur Hölle veranstalten die eigentlich beim Hamburger SV? Die Tradition, das gewaltige Fanpotenzial, die wohlsituierte Elbmetropole als Betriebsstandort - eigentlich "a gmahde Wiesn", wie man im Freistaat zu sagen pflegt.

Laut Erzählung kam Hoeneß zu folgender Bewertung: Ein fähiger Manager bräuchte höchstens fünf Jahre, um aus dem HSV eine nationale Größe zu formen, die es mit den Bayern aufnehmen kann. Wie in der guten alten Zeit, in der die Bundesliga noch spannend war. Und er selbst, Hoeneß, bräuchte eher vier Jahre!

Wenn man diese Geschichte als Bewertungsgrundlage heranzieht, dann müsste man dem aktuellen Hamburger Sportvorstand Jonas Boldt ein eher unrühmliches Zeugnis ausstellen. Boldt, 39, leitet seit zweieinhalb Jahren die Geschäfte beim HSV, er ist in vielerlei Hinsicht das exakte Gegenmodell zum Oldschool-Manager Hoeneß: Von ihm gibt es keine Wortsalven aus der "Abteilung Attacke", seine öffentlichen Auftritte sind irgendwas zwischen cool und unterkühlt, und sein Bauchgefühl spielt eine eher geringe Rolle bei der Entscheidungsfindung.

Tabellenführer der zweiten Liga ist der FC St. Pauli - eine Schmach für alle HSV-Fans

Boldt ist ein Freund der sachlichen Analyse, deshalb ist es nur fair, ihn zuallererst an Zahlen und Fakten zu messen: In seiner Zeit beim HSV hat der Sportchef zwei Nicht-Aufstiege zu verantworten, was natürlich eine Auffälligkeit darstellt, da sich stattdessen Bielefeld, Bochum oder die inzwischen überforderten Fürther das Eintrittsticket in die Erstklassigkeit erarbeiten konnten. Das sind allesamt seriös geführte Klubs, deren Verantwortliche aber jeweils nicht mal halb so viel Geld in den Unterhalt ihres Kaders stecken durften wie Boldt in den des HSV. Der Traditionsklub mag nicht mehr zu den bundesweiten Größen zählen, im Unterhaus gehört er in seiner mittlerweile vierten Saison aber weiter zu den potentesten Wettbewerbern. Da passt es kaum ins Bild, dass die Zweitliga-Tabelle ausgerechnet vom FC St. Pauli angeführt wird. Beim Stadtrivalen pflegt man gerne das Image des ewig Unterlegenen, jetzt ist der Kiezklub schon das gesamte Kalenderjahr 2021 besser als der einstige Europapokalsieger HSV. Ein Novum in der hanseatischen Fußballgeschichte.

Allein darauf möchte Boldt sein Wirken aber nicht reduziert wissen. Er spricht stets von einem "Weg der Entwicklung", den der HSV zurücklegen müsse - und damit meint der Sportchef nicht nur die aktuelle Profimannschaft, die sich vor dem Zweitliga-Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Schalke 04 (Anpfiff 20.30 Uhr) auf den Relegationsplatz drei geschoben hat. Für Boldt ist genauso wichtig, welche Fortschritte der Verein im Gesamten macht. Denn was man auch berücksichtigen muss: Die HSV-Geschäftsstelle war zu einem gewaltigen Tanker angewachsen, in der jede Manövrierbewegung einiges an Zeit in Anspruch nahm. Vorausgesetzt, die Kommandos des Steuermanns schafften es durch die kafkaesken Strukturen bis runter zum Empfänger. Überdies waren die Hamburger lange so etwas wie der Running Gag der Branche, ein Eskapaden-Verein, in dem erbitterte Machtkämpfe ausgetragen wurden und alles nach außen drang. Boldt konnte den Klub im Inneren modernisieren und die meisten Indiskretionen stoppen. Er hat einem Unterhaltungsprogramm den Ton abgedreht.

HSV-Trainer Tim Walter lehrt einen radikalen Offensivfußball

In erster Linie ist ein Sportvorstand aber zuständig für, na klar: den Sport. Boldt ist mittlerweile abgekehrt von seiner früheren Strategie, den HSV mit ein paar erfahrenen Recken im Team zurück in die Erstklassigkeit zu hieven. Stattdessen werden beim HSV jetzt fast ausschließlich Spieler verpflichtet, die auch wirklich zum "Weg der Entwicklung" passen - Talente mit einer soliden Gegenwart und einer aussichtsreichen Zukunft. Als Aufsichtsperson bekam die Jugendbande Tim Walter zugeteilt, seit dieser Saison Trainer des HSV. Walter ist ein radikaler Offensivlehrer, abgesehen davon ist er aber frei von Dogmen oder altem Hierarchiedenken. Er zaudert nicht mit Einsätzen junger Spieler, er wirft sie einfach ins kalte Wasser und schaut, wie weit sie schwimmen können.

Übernahm 2019 die durchaus anspruchsvolle Aufgabe, den HSV-Tanker wieder auf Kurs zu bringen: Jonas Boldt.

Auch deshalb haben einige Akteure bereits gewaltige Fortschritte gemacht, zum Beispiel der Verteidiger Mario Vuskovic, 20, der Mittelfeldmotor Ludovit Reis, 21, oder der Flügel-Angreifer Faride Alidou, 20. Inzwischen ist der jüngste Kader der zweiten Liga auch zu einer gut durchkomponierten Mannschaft herangereift. Der HSV spielte in der Hinrunde einen schöneren, aufwendigeren Fußball als die Konkurrenz und war stets in der Lage, die Gegner mit seinem Passfeuerwerk zu stressen. Ein paar jugendliche Leichtsinnigkeiten weniger, und die Hamburger stünden vielleicht sogar besser da als auf dem Relegationsplatz drei.

Ausgerechnet der potenziell wertvollste Spieler droht den HSV zu verlassen - ablösefrei

Es ist aber auch nicht zu übersehen: Dieser Weg ist nicht nur mutig, er ist auch sehr riskant. Das gesamte Modell ist darauf ausgelegt, "Werte zu schaffen", wie Boldt es nennt. Und ausgerechnet der potenziell wertvollste Spieler, der pfeilschnelle und spektakuläre Angreifer Alidou, wird den Klub wohl demnächst verlassen - ablösefrei. Alidou galt in der Jugend als schwer erziehbar, weshalb Boldt und der Sportdirektor Michael Mutzel lange davon abgesehen hatten, den bis Sommer 2022 datierten Vertrag des Talents zu verlängern.

Fiel mehreren Scouts auf: Faride Alidou.

Als Freund und Förderer trat dafür Walter in Erscheinung. Der Coach holte Alidou zu den Profis, wo der Jugendnationalspieler rasch zum Leistungsträger und Publikumsliebling wurde. Nun vollzog sich ein Sinneswandel bei den HSV-Verantwortlichen, eine längerfristige Partnerschaft mit Alidou erschien ihnen auf einmal doch als gute Idee. Das Problem: Allzu neu war die Idee in der Branche gar nicht mehr, alle Erstliga-Scouts hatten jetzt auch schon mitbekommen, dass da gerade eine interessante Investition im Volkspark vorspielt. Nun gilt Frankfurt als Favorit auf eine Verpflichtung Alidous, was sich für die Eintracht als ertragreiches Geschäft erweisen könnte: In der Zukunft gingen mögliche Millionenerlöse in die Kasse der Hessen.

Uli Hoeneß war neulich übrigens in einem Podcast zu Gast und sagte, Hamburg sei der einzige Standort, der ihm aus Bayern-Sicht wirklich "Angst" bereite - vorausgesetzt, es fände sich mal jemand, der den ortsansässigen Zweitligisten "gut managt".