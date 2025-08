Der Fall Königsdörffer ist anders und dennoch für alle Parteien bitter gelaufen, vor allem für den Angreifer und den HSV. Denn nach zahlreichen Telefonaten, Mails und womöglich sogar verschickten Faxen hatten die Klubs nahezu alles ausgehandelt: Nizza wollte eine Ablöse in Höhe von angeblich bis zu sieben Millionen Euro bezahlen, nicht wenig für einen Fußballer mit nur einem Jahr Restvertrag und exakt null Jahren Erstligaerfahrung. Auch die Hamburger Verantwortlichen um den Sportvorstand Stefan Kuntz betrachteten dies als ordentliches Angebot, immerhin hatte Königsdörffer ihnen signalisiert, dass er seinen Vertrag eher nicht verlängern würde.

Königsdörffer wiederum hätte in Nizza schöneres Wetter und internationaler Fußball erwartet, je nach Ausgang der Qualifikationsrunde in der Champions League oder in der Europa League. Doch obwohl alles klar zu sein schien, wurde am Montag eine Meldung publik, die es nachweislich auf die Spitzenplätze der Homepages regionaler Medien sowie des Kickers schaffte: Wechsel geplatzt, Königsdörffer war durch den obligatorischen Medizincheck gefallen. Dabei ist der Stürmer erst 23 Jahre alt und war, wie Sportchef Kuntz ausrichten ließ, „in seiner dreijährigen Vertragslaufzeit beim HSV insgesamt lediglich zwei Spiele mit muskulären Problemen“ ausgefallen. Für „Ransi“ sei das zwar bedauerlich, doch in Hamburg werde er nun „mit offenen Armen“ zurück empfangen.

Im Hamburger Aufstiegsteam wird nur den wenigsten Spielern Erstligatauglichkeit bescheinigt

Der Vorgang enthält somit eine allgemeine sowie eine standortspezifische Ableitung, die beide über den Einzelfall hinausweisen. Denn es hat zumindest den Anschein, als ob verpatzte Medizinchecks in den vergangenen zwei, drei Jahren deutschlandweit häufiger vorkommen als früher. Die Liste reicht von Spitzenstürmer Serhou Guirassy, dessen 18-Millionen-Euro-Transfer von Stuttgart nach Dortmund trotz Komplikationen am Ende durchgewunken wurde, bis zu einer ausgebliebenen Vollzugsmeldung bei einer geplanten Leihe des ebenfalls prominenten Angreifers Noah Okafor zu RB Leipzig, der aufgrund von Fitnessdefiziten doch bei der AC Mailand blieb.

Bei der TSG Hoffenheim scheiterten im Sommer 2024 gleich zwei Geschäfte innerhalb von nur 24 Stunden. Von der Verpflichtung des früheren deutschen Nationalverteidigers Armel Bella‑Kotchap wurde wegen einer Herzproblematik Abstand genommen, beim Verteidiger Oumar Solet wegen der Nachwirkungen einer schweren Knieverletzung. Ob sich das mit präziseren Untersuchungsmethoden oder zunehmender Belastung der Spieler erklären lässt, können wohl nur die jeweiligen Klubärzte beantworten. Die medizinische Abteilung aus Nizza jedenfalls dürfte enorm sensibilisiert gewesen sein. Denn 2023 hatten die Franzosen für den Angreifer Terem Moffi trotz diagnostizierter Knieprobleme mehr als 22 Millionen Euro bezahlt – was sich als im Nachhinein als wagemutige Investition erwies, weil sich Moffi ein Jahr später das Kreuzband riss und ein Dreivierteljahr verletzt ausfiel.

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz hat früh klargemacht, dass es im Hamburger Aufstiegsteam einer tiefgreifenden Renovierung bedarf, um in der Erstklassigkeit bestehen zu können. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Es heißt, Knieprobleme seien der Grund gewesen, dass Königsdörffers Wechsel abgeblasen wurde; eine offizielle Diagnose hat bislang jedoch keiner der beteiligten Klubs bekannt gemacht. Auf den ersten Blick wäre diese Körperregion jedenfalls naheliegend: Königsdörffer trägt seit vielen Jahren ein Tape um sein Knie und wurde 2019 nach zwei Knieoperationen aus dem Nachwuchs von Hertha BSC aussortiert. In Hamburg jedoch blieb der Angreifer von größeren Verletzungen verschont, was geradewegs zu den standortspezifischen Ableitungen des Falles führt.

Weil Königsdörffer nur noch ein Jahr vertraglich an den HSV gebunden ist, muss sich der Sportchef Kuntz für einen von zwei suboptimalen Lösungsansätzen entscheiden. Entweder er hofft auf ein vergleichbar attraktives Angebot eines anderen Klubs, was aufgrund der nun geschürten Zweifel an Königsdörffers physischer Robustheit eher unwahrscheinlich erscheint. Oder er spekuliert darauf, dass der Spieler dauerhaft fit bleibt und seinen Vertrag im Laufe der Saison doch verlängert. Diese Variante hätte den Vorteil, dass der Umbruch im Hamburger Kader nicht ganz so radikal ausfiele.

Kuntz hatte früh klargemacht, dass es im Hamburger Aufstiegsteam einer tiefgreifenden Renovierung bedarf, um in der Erstklassigkeit bestehen zu können. Als wirklich bundesligatauglich gelten intern lediglich die Defensivmänner Miro Muheim und Daniel Elfadli, die Flügelspieler Jean-Luc Dompé und Emir Sahiti – sowie der nun doch verbliebene Angreifer Königsdörffer, der mit seinem Tempo und seinen Tiefenläufen gut zur von Coach Merlin Polzin avisierten Neujustierung des Hamburger Fußballentwurfs passen würde: Weil der HSV nur noch selten als Favorit in seine Ligaspiele gehen wird, soll der jahrelang praktizierte Ballbesitzansatz einem akkuraten Umschaltfußball weichen. Und das heißt: Wem es an Intensität gegen den Ball fehlt, der hat es künftig schwer.

Das dürfte insbesondere auf eher weniger für ihre Agilität bekannte Fachkräfte wie Mittelfeldmann Jonas Meffert zutreffen, dem bisherigen Kapitän Sebastian Schonlau wurde deshalb bereits ein Wechsel nahegelegt. Diese Bestandsanalyse hat allerdings zur Folge, dass die Hamburger vor der nahezu unlösbaren Aufgabe stehen, bis zum Saisonstart eine einigermaßen robuste Teamhierachie zu errichten. Vorübergehende Risiken und Nebenwirkungen sind dabei ausdrücklich einkalkuliert worden. Und zwar von der Hamburger Klubführung, nicht von der medizinischen Abteilung.