Dritte Niederlage in Serie: Bei den Norddeutschen ist alle Anfangseuphorie verpufft. In einer wilden zweiten Liga ohne stabile Spitzenteams fällt der Favorit aus den Aufstiegsplätzen heraus. Trainer Daniel Thioune versucht es dennoch im sonst chronisch aufgeregten HSV-Milieu mit Ruhe - und Selbstkritik.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Während der letzten Spielminuten stand Daniel Thioune in seiner Coachingzone, die Hände vergraben in seiner grauen Jogginghose, den Blick starr nach vorne gerichtet. Die Bälle flogen nur so in Gegners Strafraum, ein turbulentes Spiel schien seinen Kipp-Punkt erreicht zu haben, selbst der elektrisierte Pressesprecher brüllte von der Tribüne unentwegt auf die Spieler ein. Thioune? Stand da immer noch, wie die personifizierte Seelenruhe im Kapuzenpulli.

Der Trainer des Hamburger SV machte also nichts, was er sonst nicht auch machen würde: beobachten, die Eindrücke sortieren. Bei Thioune, 46, ist es egal, ob seine Mannschaft gerade 0:1 gegen Hannover 96 verliert, wie am Samstag geschehen. Oder ob sie wegen eines Kapitalfehlers des Torwarts Sven Ulreich einen späten Gegentreffer zum 2:3 kassiert, wie in der Vorwoche bei der Niederlage in Heidenheim.

Thioune stand auch genauso ruhig am Spielfeldrand, als der HSV vor ein paar Wochen noch steil in Richtung Erstklassigkeit zu fliegen schien, mit fünf Siegen zum Start. Jetzt haben die Hamburger seit fünf Spielen nicht gewonnen, inzwischen kassierten sie sogar drei Niederlagen in Serie, erstmals steht der krisengewohnte Klub in dieser Saison auf keinem der Zweitliga-Aufstiegsplätze. Beim wankelmütigen HSV bedeutet das gewöhnlich, dass der Trainer zur Disposition steht. Aber Thioune steht da halt, kerzengerade, mit einem nicht nur optisch breiten Kreuz. Nach der Heimschlappe gegen Hannover sagte er, er werde für die aktuelle Situation voll und ganz "den Kopf hinhalten".

Selbstkritik gehört zum Standardrepertoire des im Sommer aus Osnabrück gekommenen Thioune - anders als bei seinem Vorgänger Dieter Hecking, der auch für unerklärliche Pleiten noch irgendeine Erklärung finden konnte. Am Ende gab es so viele davon, dass sich niemand mehr erklären konnte, was in der Vorsaison genau schief gelaufen war.

Die aktuelle Negativserie, sagte Thioune, habe viele Faktoren. Dazu zählten zu viele individuelle Fehler: im Derby gegen Hannover etwa die unzureichende Deckung nach einer Ecke, woraus der frühe Siegtreffer durch 96-Stürmer Hendrik Weydandt resultierte (13. Minute). Oder das kolossal unsinnige Foul von HSV-Spielmacher Sonny Kittel an der Seitenlinie, für das er bereits nach 25 Minuten mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Thioune zählte auch den Hamburger Chancenwucher der letzten Wochen auf. Mittelstürmer Simon Terodde, zu Saisonbeginn nach seiner Ankunft aus Köln noch der Scharfschütze der zweiten Liga, ließ gegen Hannover zum wiederholten Male beste Gelegenheiten aus - was auch am "herausragenden" 96-Torwart Bruno Esser lag, wie dessen Trainer Kenan Kocak zutreffend hervorhob.

Kocak sprach von einem "glücklichen Sieg"- und der wirbelte diese ohnehin schon seltsame zweite Liga weiter durcheinander. Jedes Team hat schon mindestens eine Mini-Krise durchlebt: Holstein Kiel etwa, das nach einem 3:1 gegen zuletzt starke Bochumer neuer Tabellenführer ist, war zwischenzeitlich vier Spiele ohne Sieg geblieben. Der Tabellenzweite Fürth war mau gestartet, dann auf Platz eins geklettert, verlor diesmal aber 0:1 gegen die mächtig aufholenden Heidenheimer. Auf Rang vier steht jetzt der HSV, immer noch dicht dran am Spitzentrio, allerdings nur einen Punkt vor den Überraschungsteams Karlsruhe und Osnabrück, deren direktes Duell der zu Saisonbeginn noch tief im Keller steckende KSC am Samstag 2:1 gewann. Dass ganz unten in der Tabelle auch der Stadtrivale St. Pauli (1:3 Braunschweig) auf Platz 17 Trübsal bläst, ist für den HSV kein Trost.

Der HSV bleibt ein labiles Gebilde. Das weiß auch der ruhige, aber selbstkritische Trainer Thioune

Vielleicht, sagte Thioune, sei zuletzt auch "der ein oder andere Aufstellungszug nicht aufgegangen". Tatsächlich mehren sich in Hamburg Stimmen, die Thiounes stetige Spieler- und Systemrochaden in Frage stellen. Der HSV-Coach wechselt munter zwischen Dreier- und Viererkette, ließ zuletzt aber immer den bislang enttäuschenden Abwehrhünen Toni Leistner spielen, der gegen Hannover wieder einen Diagonalball nach dem anderen ins Nirwana jagte. Draußen bleiben mussten in Defensivmann Moritz Heyer und Stürmer Manuel Wintzheimer zwei der formstärksten Akteure. Und in der Schlussphase war gar keine Struktur mehr ersichtlich, da die Heimelf in Unterzahl mit gefühlt fünf Stürmern auf den Ausgleich drängte.

Aus den HSV-Gremien heißt es, dass sich der Trainer parallel zur Mannschaft entwickeln dürfe, diese Zeit werde allen eingeräumt. Womöglich ist auch deshalb noch kein Hintergrundrauschen zu vernehmen, wie sonst üblich in Hamburg. Sportvorstand Jonas Boldt hat seinen Vertrag verlängert, die Mitglieder des traditionell ungeduldigen Aufsichtsrats haben sich zu ihm und seinem Langstreckenplan bekannt. Nichtsdestotrotz, das weiß auch Thioune, bleibt der HSV ein fragiles Gebilde.

Eines seiner Lieblingswörter, das er fast schon inflationär verwendet, könnte noch von besonderer Bedeutung sein, wenn sich die Herbstdepression des HSV zu einer großen Krise auswachsen sollte. Mehr denn je, sagte Thioune auch am Samstag, müsse man nun "resistent" bleiben.