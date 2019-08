12. August 2019, 18:52 Uhr Hamburger SV Jatta darf spielen

Zweitligist Hamburger SV darf den Spieler Bakery Jatta weiterhin einsetzen, während dessen Identität geklärt wird. "Das ändert aktuell nichts an der Situation", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit, nachdem Jatta im Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC (8:7 n.E.) 71 Minuten gespielt hatte. Der HSV könne sich auf die gültige Spielgenehmigung für Jatta berufen, hieß es: "Da es bisher keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakery Jatta, geboren am 6. Juni 1998, aktuell ihre Gültigkeit", hieß es in einer Mitteilung. Gegen Jatta läuft derzeit ein Anhörungsverfahren durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Auch der DFB-Kontrollausschuss lädt den Gambier zu einer Anhörung. Der Spieler hat zwei Wochen Zeit, sich zu äußern. Die "Sport-Bild" hatte Jattas Identität und Alter infrage gestellt. Am Rande des Pokalspiels in Chemnitz hatte Jatta viel Solidarität durch die HSV-Fans erfahren.