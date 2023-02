Vereinspräsident Marcell Jansen, 37, ist nicht mehr Vorsitzender des Aufsichtsrates beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Am Montag wurde Michael Papenfuß auf der Hauptversammlung der ausgegliederten HSV Fußball AG zum neuen Chef des Kontrollgremiums gewählt. Der 68-Jährige ist zudem Vizepräsident des Stammvereins. Jansen bleibt einfaches Mitglied des weiterhin sechs Mitglieder umfassenden Aufsichtsrates. Das siebte Aufsichtsratsmitglied solle "zeitnah" benannt werden. "Es freut mich sehr, dass wir in Abstimmung mit den Gesellschaftern und nach vielen differenzierten, internen Gesprächen einen Konsens erzielen konnten", sagte Papenfuß in einer Mitteilung: "Wir wollen jetzt zusammen dafür sorgen, dass der sportliche Bereich mit dem Kernziel Aufstieg im Mittelpunkt steht und bleibt. Dafür bieten wir maximale Rückendeckung." Jansen hatte zuletzt viel Kritik einstecken müssen, sein Verhältnis zu Investor und Anteilseigner Klaus-Michael Kühne gilt als zerrüttet. Der Milliardär ist bereit, "noch einmal einen großen Betrag einzusetzen, bis zu 120 Millionen Euro", wie er zuletzt sagte, knüpfte seine Finanzspritze aber an Bedingungen - unter anderem müssten die Gremien anders besetzt werden. "Vereinspräsident Marcell Jansen steht leider gegen mich; aber da gibt es momentan zwei Fraktionen. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen", hatte Kühne dem Manager Magazin gesagt.