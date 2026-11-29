Es wäre ja nicht so, als hätte es in dieser Geschichte nicht bereits genügend erste Male gegeben. Damals, im September 2022, war bei einem Profifußballer erstmals das Dopingmittel Epo nachgewiesen worden. Erstmals waren einem verurteilten Dopingsünder derart viele Herzen zugeflogen, erstmals hatte es derart harsche Kritik am System der Dopinganalytik gegeben, erstmals waren einem Profifußballer vier Jahre Sperre auferlegt worden.

Und erstmals – so muss das nach dem 0:0 am Samstag zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern festgehalten werden – hat es einer geschafft, sich trotz einer derart langen Spielpause so über den Rasen zu bewegen, als wäre er nie weg gewesen. Mario Vuskovic, bei Antritt seiner Sperre 21 und nun 25 Jahre alt, wäre um ein Haar sogar zum ersten Profifußballer geworden, der nach so einer Vorgeschichte sein Comeback feiert und sogleich zum Sieg gegen den deutschen Rekordmeister einköpfelt. Hierfür hätte der Ball in der Nachspielzeit nur ein paar Zentimeter tiefer aufs Münchner Tor zufliegen müssen.

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Doch das wäre bei all diesen ersten Malen wohl eine Einmaligkeit zu viel gewesen. Vuskovic jedenfalls sank mit dem Schlusspfiff auf die Knie, sichtlich erschöpft von den 90 Minuten Verteidigungsarbeit, die er gerade hinter sich hatte. Und die ihm noch vor wenigen Wochen wohl nur die wenigsten zugetraut hätten.

Vuskovic beweist, dass er trotz seiner langen Absenz eine Verstärkung für den HSV sein kann

„Ich bin tot“, erklärte Vuskovic kurz darauf in der Interviewzone des Hamburger Volksparkstadions. Dafür sah der Kroate aber noch bemerkenswert lebendig aus. Vier lange Jahre hat Vuskovic an keinem Mannschaftstraining teilnehmen dürfen; vier lange Jahre hielt er sich mit einem Privatcoach in seiner Heimatstadt Split fit, wie eine jüngst ausgestrahlte Doku zeigte. Der Abwehrmann dribbelt da durch eine Hütchenreihe, er zieht Gewichte im Sprungschritt hinter sich her, er schluchzt und weint, als er vor laufender Kamera noch einmal seine Unschuld versichert. Ob er wirklich unschuldig ist, wird sich wohl nie letztgültig beweisen lassen.

Bewiesen hat Vuskovic am Samstag dafür, dass er trotz seiner Absenz eine Verstärkung für den HSV sein kann. Die zuletzt poröse Hamburger Dreierkette hinterließ mit Vuskovic im Zentrum einen stabileren Eindruck; er legte elf Kilometer zurück, gewann sämtliche Luftduelle und trug allein mit seiner Präsenz dazu bei, dass seine Abwehrkollegen Sebastiaan Bornauw und Warmed Omari deutlich weniger fahrig agierten.

Zwar gelang dies wegen Joshua Kimmichs roter Karte eine Halbzeit lang gegen lediglich zehn Münchner. Dennoch war Vuskovic „so aufgetreten“, wie Hamburgs Trainer Merlin Polzin das „erwartet“ hatte. Womöglich, weil ein Vuskovic, der die Nummer 44 auf dem Rücken und den HSV durch die erste Liga trägt, einer Sehgewohnheit aus der Vorsaison entspricht: Da war Marios jüngerer Bruder Luka in die Hansestadt eingekehrt, ein einmalig talentierter Verteidiger, dessen Pflichtspieldebüt für den HSV ebenfalls auf ein Duell mit dem FC Bayern fiel.