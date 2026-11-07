Der Tag war längst von der Nacht verdrängt worden, als jemand in die Kabine des Hamburger SV vordringen wollte. Der hochgewachsene Mann, ganz in Schwarz gekleidet, zog sich die Kapuze ins Gesicht und setzte zum Eilschritt an, offenkundig darum bemüht, sich unbemerkt in die Hamburger Kabine zu schleichen. Es soll schon kompliziertere Geheimoperationen gegeben haben. Der Mann schlüpfte jedenfalls durch ein Absperrband und erreichte die Tür zur Hamburger Kabine, zu der er sich mühelos Zutritt verschaffte. Weder das freundliche Kopfnicken vom Sicherheitsdienst noch der Handschlag von HSV-Trainer Merlin Polzin stellten nennenswerte Hürden dar.

Der Mann gelangte an sein Ziel, allerdings war die Geheimhaltung misslungen, weil er leicht zu identifizieren war: Es handelte sich um Mario Vuskovic, den nach einem kontroversen Dopingprozess gesperrten Verteidiger, der kurz vor Wiederaufnahme in den Spielbetrieb steht. Und auf dem – trotz nun vier Jahren ohne Mannschaftsfußball – einige Hoffnungen liegen, dass er Fußballspiele wie jenes verhindern wird, nach welchem er sich auf seinen verdeckten Einsatz begeben hatte.

Der HSV hatte dieses am Freitagabend zwar 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und einen direkten Konkurrenten auf den letzten Tabellenplatz verwiesen. Es handelte sich allerdings um ein 3:1 der wackligen Sorte. Und wie bei den drei Siegen in der Bundesliga zuvor, waren Fußballgott und Gegner erneut ein produktives Bündnis eingegangen, damit der HSV mit drei Punkten in den Feierabend ziehen durfte.

Des deutschen Fußballfan liebste Statistik ist seit einigen Jahren die erwartete Torwahrscheinlichkeit (xG), und zumindest schafft diese es nicht selten, dem Gesehenen eine objektive Perspektive zu verpassen. Beide Traditionsklubs wiesen am Freitagabend nach Spielende einen xG-Wert von jeweils knapp über zwei Treffern aus – und das, obwohl die Gästeelf aus Mönchengladbach fast eine gesamte Halbzeit in Unterzahl bestritten hatte. Zwar hatte deren Coach Alexander Blessin nach eigenen Angaben durchaus „die Überlegung“ angestellt, den mit Gelb verwarnten Japaner Ko Itakura zur Pause durch einen anderen Verteidiger auszutauschen. Er sei von dieser Idee aber abgerückt, sagte Blessin, weil es sich bei Itakura ja um einen erfahrenen Abwehrmann handele.

Er meinte wohl: Erfahren genug, um noch ein Viertelstündchen ohne Lapsus zu überstehen – und eben nicht, wie in der 49. Minute geschehen, auf einen Zweikampf mit Hamburgs Albert Grönbaek einzulassen und diesen an der Seitenlinie tapsig abzuräumen. „Einfach dumm“ sei das gewesen, befand Blessin und zuckte mit den Schultern: „Wenn wir mit elf Mann das Spiel beendet hätten, hätten wir auf jeden Fall was geholt.“ Itakura jedenfalls handelte sich die gelb-rote Karte ein, beim Stand von 1:1. Und Blessin musste sich auf die Weisheit zurückziehen, nach der man hinterher ja „immer schlauer“ sei.

Der HSV tat sein Bestmögliches, um die Gladbacher im Spiel zu halten

Es war schon grob fahrlässig, wie die Gladbacher sich aus diesem Fußballspiel manövrierten. Es sprach aber durchaus für den HSV, dass er mit diesen Fahrlässigkeiten etwas anzufangen wusste und das nötige „Spielglück“ (HSV-Coach Merlin Polzin) mit offenen Armen empfing, wo es schon mal da war. Wobei der HSV nicht der HSV wäre, wenn nicht zumindest ein Hauch von Selbstsabotage dabei gewesen wäre. Und Miro Muheim wäre nicht Miro Muheim, wenn er nicht mal wieder zwei Versionen ein und desselben Fußballers präsentiert hätte.

Die eine Version trat in der elften Minute in Erscheinung, als Muheim im linken Halbraum in Schussposition gelangte und mit seinem gewaltigen linken Fuß abzog. Eine Tempomessung ergab, dass der Ball mit 130 Kilometern pro Stunde im rechten unteren Eck einschlug, zum 1:0 für den HSV. Es war zudem das laut Statistiken unwahrscheinlichste Tor der bisherigen Bundesligasaison; der xG-Wert für einen Fernschuss aus dieser Position betrug läppische 1,9 Prozent. Auf Pech konnte sich die Gästeelf jedoch nicht zurückziehen: Muheims linker Hammer ist bundesweit so bekannt wie berüchtigt, er kam bei sämtlichen seiner nun drei Saisontore zum Einsatz. Die Gladbacher Defensive beobachtete den Schuss mit großer Bewunderung und ohne erkennbare Ambition, diesen zu verhindern.

Die andere Version des Miro Max Maria Muheim, wie der Schweizer mit vollem Namen heißt, drängte dann kurz vor Ende der ersten Hälfte ins Bild. Zuerst leistete er sich einen unnötigen Ballverlust, wenig später hob er im eigenen Strafraum das Abseits auf – schon war Gladbachs Joe Scally der Weg bereitet, um zum zwischenzeitlichen 1:1 zu treffen (44.).

Dann jedoch verzichtete Blessin darauf, den Verteidiger Itakura auszuwechseln. Die Hamburger taten daraufhin erst einmal ihr Bestmögliches, um den Gegner im Spiel zu halten, etwa durch einen heftigen Schnitzer des Abwehrchefs Sebastiaan Bornauw, der per Blockaktion aber wenigstens noch den Gegentreffer verhindern konnte – obwohl der xG-Wert gewiss ein weiteres Tor des Gladbacher Scally erwartet hatte. Solch theoretische Szenarien sind Kampf um den Klassenverbleib jedoch herzlich egal, solange zumindest aus Hamburger Sicht das Ergebnis stimmt. Eigengewächs Shafiq Nandja traf zum 2:1 und sprach hinterher vom „schönsten Moment“ seines Lebens (60.). Spielmacher Grönbaek gelang beim 3:1-Endstand der zweite herrliche Fernschusstreffer des Abends (70.). Und dem HSV war es somit vergönnt, dass ihm nun eine vergleichsweise geruhsame Länderspielpause bevorsteht.

Hierbei handelt es sich aber womöglich nur um die Ruhe vor dem Sturm: Auf dem Programm nach der Pause steht dann das Nordderby gegen Werder Bremen.