Zum Hauptinhalt springen

Hamburger SVHöchstwerte nur in der B-Note

Lesezeit: 3 Min.

Haltung: aufrecht. Offensividee: vorhanden. Begabte Einzelkönner: ebenfalls vorhanden. Nur die eigentlich verdienten drei Punkte haben die Spieler des Hamburger SV nicht eingesammelt.
Haltung: aufrecht. Offensividee: vorhanden. Begabte Einzelkönner: ebenfalls vorhanden. Nur die eigentlich verdienten drei Punkte haben die Spieler des Hamburger SV nicht eingesammelt. (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Trotz einer Vielzahl an Chancen kommt der HSV nicht über ein 0:0 gegen Gladbach hinaus – zu den Umständen der Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz schweigen die Spieler lieber.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Wenn man es nicht besser wüsste, hätte alles nach einem gewöhnlichen Arbeitstag ausgesehen. Der Dino Hermann, das Maskottchen des Hamburger SV, drehte mit seinem voluminösen Hinterteil seine Runden über den Rasen. Die Spieler absolvierten ihr routinemäßiges Aufwärmprogramm und kehrten unter routinemäßigen Anfeuerungen aus dem Publikum in die Umkleidekabine zurück. Die letzten Minuten bis zum Anpfiff wurden wie immer mit griechischem Sirtaki überbrückt, und als die Spieler den Platz betraten, wurden die üblichen „HSV! HSV!“-Rufe angestimmt. Als wäre nichts weiter vorgefallen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite