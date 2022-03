Das Amtsgericht Hamburg-Altona hat die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den HSV-Profi Bakery Jatta abgelehnt. Jattas Anwalt Thomas Bliwier bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des Hamburger Abendblatts. "Die Ablehnung erfolgte aus tatsächlichen Gründen. Die Staatsanwaltschaft konnte nicht darlegen, dass Herr Jatta getäuscht hat", sagte Bliwier. Seitens des Hanseatischen Oberlandesgerichts gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte im Dezember vergangenen Jahres Anklage gegen den Spieler von Fußball-Zweitligist Hamburger SV erhoben. Nach Auffassung der Behörde soll es sich bei ihm in Wirklichkeit um den zweieinhalb Jahre älteren Bakary Daffeh handeln. Dem Gambier waren Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen sowie in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen worden. Erste Vorwürfe wegen einer möglichen falschen Identität des Angreifers hatte es im August 2019 gegeben. "Es gibt keinerlei Tatverdacht und keinen Anlass für weitere Ermittlungen", sagte Bliwier nun: "Das ist ausermittelt." Die Staatsanwaltschaft kann noch Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidung einlegen.