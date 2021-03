Von Thomas Hürner, Hamburg

In den Weiten des Internets werden teils erbitterte Meinungskriege geführt, aber kleine Gemeinheiten über den Hamburger SV finden natürlich weiter ihr Publikum. Eine beliebte Collage etwa zeigt das Erwachen der Natur, die Sonne strahlt und die Blüten sprießen. Daneben Fußballer in weißen Trikots und roten Hosen, die sich die Hände vors Gesicht halten, hadernd mit sich und der Welt. Und die Botschaft: "Der Frühling kommt. Der HSV beginnt den Aufstieg zu verka..." - nun ja, die Prognose verheißt nichts Gutes für den einstigen Bundesliga-Dino.

Einigen Leuten bereitet es eben Freude, den HSV scheitern zu sehen, und auch der widersprüchliche Montagabend lieferte dafür die passenden Bilder: Gesenkte Köpfe, versteinerte Mienen, im Volkspark sah es nach dem Abpfiff aus wie bei einem Seminar für Trauerarbeit. In gewisser Weise war dieses 1:1 im Zweitliga-Spitzenspiel gegen Holstein Kiel eine Reminiszenz an die Leiden der vergangenen beiden Saisons, als die Hamburger im Endspurt die sicher geglaubte Rückkehr in die erste Liga verspielten, in einem verhängnisvollen Gemisch aus Pech und Unvermögen.

"Was gefehlt hat, war die Belohnung", sagt der HSV-Trainer Daniel Thioune

Was also anfangen mit diesem Spiel, das aus Hamburger Sicht das vielleicht beste der Saison war? Am Ende führte der HSV in der Torschussstatistik mit 17:3, was auch zweifelsfrei der passende Indikator für die Kräfteverhältnisse auf dem Feld war. Die Heimelf war drückend überlegen, sie spielte konzentriert, leidenschaftlich und wuchtig nach vorne. Und das im direkten Duell mit einem Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg und der besten Defensive der Liga. "Was gefehlt hat", sagte der HSV-Trainer Daniel Thioune, "war die Belohnung."

Dem war nichts hinzuzufügen, außer vielleicht eine kurze Chronologie der besten Torgelegenheiten, die aufseiten der Hamburger ungenutzt blieben: Ein Kopfball von Josha Vagnoman aus drei Metern knallte an den Pfosten; Sonny Kittel und der frühere Kieler David Kinsombi beteiligten sich ebenso am Chancenwucher wie Stürmer Simon Terodde, der nach einer schönen Kombination mit dem Flügelangreifer Bakery Jatta immerhin den Ausgleich (23.) und damit seinen 20. Saisontreffer erzielte.

Für all jene, die die Entwicklungen beim einstigen Bundesligisten gerne mit zynischer Genugtuung verfolgen, hielt die Partie aber noch die Pointe um den Kieler Spielmacher Jae-sung Lee, 28, bereit. In der Branche gilt es als offenes Geheimnis, dass der Südkoreaner, einer der versiertesten Kicker in der zweiten Liga, im Sommer gerne zum HSV gewechselt wäre. Allerdings unter einer Prämisse: Erstliga-Fußball in der Hansestadt.

In gewisser Weise hatte er sich diesen Wunsch damals selbst zunichte gemacht, als er im Juni des vergangenen Jahres - es war ebenfalls ein Montagabend - in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:3-Unentschieden im Volkspark traf. Zwei Punkte fehlten dem HSV schließlich zum Aufstieg. Und obwohl das Unheil eher mit den grotesken Niederlagen gegen Heidenheim und Sandhausen an den letzten beiden Spieltagen in Verbindung gebracht wird: Seinen Anfang nahm es durch das späte Tor von Lee.

Der Kieler Angreifer Jae-sung Lee ist im Sommer ablösefrei

Dieses Mal trat er früher als Protagonist in Erscheinung. Nach der einzigen größeren Unachtsamkeit, die sich der HSV im Laufe der Partie leistete, köpfte Lee in der 7. Minute einen Eckball zur Kieler Führung ins Tor. Als "Ausnahmespieler in der zweiten Liga" hatte HSV-Trainer Thioune den Südkoreaner vor der Partie geadelt, was darauf schließen lässt, dass er ihn als Teil des eigenen Ensembles sehr begrüßen würde.

Lees Vertrag läuft im Sommer aus, angeblich wäre er sogar bereit, seine Zukunft vom weiteren Saisonverlauf des HSV abhängig zu machen. Nur: An der Fjorde hat es Lee gerade auch ganz schön. Durch das Remis am Montag steht Kiel weiter vor den Hamburgern auf Tabellenplatz zwei, und im Mai wird gegen Dortmund noch der Einzug ins Finale des DFB-Pokals ausgespielt.

Was das alles für eine möglichen Transfer des südkoreanischen Einzelkönners bedeutet, wird sich erst noch zeigen, zumal neben dem HSV noch weitere Klubs ihr Interesse hinterlegt haben. Eine neuerliche Offerte des Hamburger Sportvorstands Jonas Boldt soll sich aber in Arbeit befinden, obwohl es zuletzt auch bei ihm Gerüchte über einen Weggang gab: Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Manager Fredi Bobic, dem Vernehmen nach zählt Boldt zu den möglichen Nachfolgern.

Nach SZ-Informationen hat es bislang jedoch keinen Kontakt zwischen Boldt und der Eintracht gegeben. Der Sportchef betont stets, dass er beim schlafenden Riesen HSV etwas "Nachhaltiges" gestalten wolle: Einen zweiten Frühling, sozusagen.