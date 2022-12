Hamburger SV:Die klubgewordene Tragikomödie sucht das Happy End

Von Thomas Hürner, Hamburg

Man könnte meinen, der Hamburger Sport-Verein wäre langsam mal auserzählt. Was sollte da auch noch kommen? Schließlich wurden beim HSV in den vergangenen Jahren irre Geschichten in einer derart hohen Stückzahl produziert, dass sogar Drehbuchautoren südamerikanischer Telenovelas in eine Schaffenskrise gefallen wären: Glaubt ja eh keiner, was da immer so abgeht. Auch das mit dem Publikumsinteresse ist ja immer so eine Sache. Denn so eine klubgewordene Tragikomödie klingt erst mal spannend, aber irgendwann haben die Leute doch sicher die Schnauze voll, weil sie immerzu auf ein Happy End warten, das ja doch nie eintreten wird.