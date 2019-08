7. August 2019, 18:06 Uhr Bakery Jatta beim HSV Spiel unter falschem Namen?

Bakery Jatta kam als Flüchtling nach Deutschland, schnell wurde sein fußballerisches Talent entdeckt. Er bekam einen Profi-Vertrag beim Hamburger SV.

Nun tauchen Zweifel an seiner Identität auf. Laut eines Berichts der Sport-Bild sollen Name und Alter des Spielers nicht stimmen.

sollen Name und Alter des Spielers nicht stimmen. Der HSV vermerkt, man habe Bakery Jattas Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Im kalten Januar 2016 saß ein junger, schmaler, stiller und freundlicher Mann aus Afrika zwischen Betreuern und Beratern in einem Büro in der niedersächsischen Provinz, ein zeitgenössisches Märchen nahm seinen Lauf. Bakery Jatta sei 17 Jahre alt, unbegleiteter Flüchtling aus Gambia, habe Wüste und Meer hinter sich gelassen und nie in einem richtigen Verein gespielt, hieß es. Dennoch hatte er gerade ein Probetraining beim damals noch erstklassigen Hamburger SV absolviert und dabei sogar ein Tor geschossen. "Ein Traum", sagte er auf Englisch. Fünf Monate später, offiziell soeben volljährig, unterschrieb Bakery Jatta beim HSV.

Irre Geschichte, kannst du kaum erfinden. Ein Naturtalent aus einem armen Land gelangt durch die Sahara und über das Mittelmeer nach Deutschland, landet in einer Bremer Erstaufnahme und danach in der Botheler Akademie des ehemaligen Boxers Lothar Kannenberg, einem Streetworker. Er fällt beim Fußballspielen auf, findet Förderer und wird praktisch über Nacht Profi in der Bundesliga, nachdem er daheim nur in einer Art Fußballschule das Spiel gelernt hatte. Sein Alter macht zwar stutzig, Jatta wirkt reifer - ist der wirklich erst 18? Doch dann sind da Vertrag und Aufenthaltsgenehmigung, und die Zweifel verlieren sich auf dem Platz. Jetzt sind sie wieder da, obwohl der schlaksige Stürmer beim HSV längst eine Nummer ist.

Am Montag rannte er beim 4:0-Sieg in Nürnberg 65 Minuten lang übers Feld, acht Tage zuvor gegen Darmstadt 98 waren es 64 Minuten gewesen. Bakery Jatta, die 18 auf dem Trikot, gehört zur Stammbesetzung beim Zweitligisten. Er hat den großen Umbau nach dem Abstieg gleich zweimal überstanden und erlebt mittlerweile seinen fünften HSV-Trainer. Nun allerdings äußerte die Zeitschrift Sport-Bild am Mittwoch den Verdacht, dass Bakery Jatta in Wahrheit Bakary Daffeh heiße und nicht am 6. Juni 1998 zur Welt gekommen sei, sondern am 6. November 1995. Auch habe er in Gambia bei mehreren Klubs gespielt, außerdem in Nigeria und Senegal und 2014 in der gambischen U20-Auswahl. Zwei seiner ehemaligen Trainer wollen ihn auf einem Bild erkannt haben, berichtet das Fachblatt.

Daffeh und Jatta sehen sich auf Fotos ziemlich ähnlich

Tatsächlich gibt es ältere Zeitungsberichte aus Gambia und ein Facebook-Profil unter dem Namen Bakary Kanu Daffeh. Der Daffeh auf den Fotos sieht Jatta dabei ziemlich ähnlich, was natürlich auch täuschen kann. Zum Punkt "Arbeit" steht da bei Facebook: "Professional footballer, strikter, 2012 bis heute". Kanu soll sein Spitzname sein. "Congrats Kanu", twittert zum Beispiel ein Fan am 24. Februar 2018, als Jatta bei der 0:1-Niederlage in Bremen in der Hamburger Startelf steht, wobei der Anhänger in seinem Tweet Werder mit Wolfsburg verwechselt. Die Spur von Bakary Daffeh dagegen verliert sich laut Sport-Bild 2015, als Bakery Jatta in Deutschland aufgetaucht ist.

Das Portal transfermarkt.de, das dem vor seiner Ära beim HSV völlig unbekannten Jatta unterdessen einen Marktwert von 2,50 Millionen Euro zuschreibt, nennt Bakary Daffeh als Spieler mit der Nummer 29 von Brikama United. Doch in der Statistik des gambischen Teams finden sich keine weiteren Hinweise.