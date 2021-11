Der Hamburger SV hat das elfte Jahr in Serie mit einem Verlust abgeschlossen. Wie der Zweitligist mitteilte, beträgt das Minus der Fußball-AG im Geschäftsjahr 2020/21 4,7 Millionen Euro, der Umsatz ging von 95,7 auf 55,8 Millionen Euro zurück. 2019/20 hatte das Defizit bei 6,7 Millionen Euro gelegen. Dass es nicht schlimmer kam, ist neben staatlichen Corona-Hilfen (knapp elf Millionen) dem Verkauf des Stadiongrundstücks (14,6 Millionen) zu verdanken. Nun muss der Verein auch noch wegen rassistischen Verhaltens seiner Fans 30 000 Euro Strafe zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Während der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am 16. Oktober war der frühere HSV-Profi Khaled Narey laut DFB "von einer kleinen Gruppe von Zuschauern aus dem Hamburger Block insbesondere bei der Ausführung von Eckbällen mit Affenlauten beleidigt und auch rassistisch beschimpft" worden. Solch "menschenverachtenden Verhaltensweisen" würden in keiner Weise geduldet.