Von Thomas Hürner, Hamburg

Das wäre wohl eine Spur zu viel gewesen. Auf einer Stufe mit Branko Zebec, der in den Geschichtsbüchern des Hamburger SV als Meistertrainer und Kultfigur aufgeführt wird? Da hätte sich das aktuelle HSV-Team der Blasphemie in Tateinheit mit Größenwahn schuldig gemacht.

Also beendeten die Hamburger das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern sicherheitshalber mit einem 1:1, das aus Hamburger Sicht gleich mehrere Vorteile hat: Durch das Verpassen des sechsten Pflichtspielsieges in Serie, was im Jahr 1979 zuletzt eben jenem Branko Zebec gelungen war, kommen in nächster Zeit weder professionelle Beobachter noch Fans auf die Idee, die ordentliche Gegenwart des HSV mit historischen Quervergleichen zu torpedieren. Und weil das sogenannte Umfeld des Traditionsklubs in der Vergangenheit durchaus schon zu Größenwahn neigte, war dieses selbstverschuldete Remis womöglich ein Stimmungsdämpfer zur rechten Zeit.

"Ich bin angefressen, es fühlt sich scheiße an", schimpfte etwa der HSV-Coach Tim Walter. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht und können nicht zufrieden sein", resümierte der Stürmer Robert Glatzel, der Mitte der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt hatte. Für die meisten der 57 000 Zuschauer im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion, unter denen auch etliche mit Pyrofackeln zündelnde Gästefans waren, besaß dieser Treffer bereits vorentscheidenden Charakter. Doch der zuletzt so formstarke HSV unternahm daraufhin einiges, um den Aufsteiger zurück ins Spiel zu bringen. Die Walter-Elf übte Kontrolle aus, ohne den Gegner mit ihrem Ballbesitzfußball zu erdrücken - und sie leistete sich immer wieder Fehler im Spielaufbau, dank derer Lauterer Spieler aufs HSV-Tor zustürmen konnten.

Kittel verschießt einen Elfmeter - und nur 53 Sekunden später steht es 1:1

Mit all diesen Unzulänglichkeiten wären die Hamburger womöglich noch ganz gut durchgekommen, wenn in der zweiten Hälfte nicht noch jene Art von Missgeschick hinzugekommen wäre, deren Copyright-Rechte sie beim HSV eine Weile nicht mehr in Anspruch genommen haben: Sonny Kittels verschossener Elfmeter setzte eine Kettenreaktion in Gang, die nur 53 Sekunden später mit dem Ausgleichstreffer für die Lauterer endete. "Wenn wir vorne das 2:0 machen, dann ist die Bude zu", bilanzierte der HSV-Kapitän Sebastian Schonlau: "Wenn wir es nicht machen, müssen wir es zumindest hinten verteidigen."

Trotz des Unentschiedens thronen die Hamburger weiter an der Tabellenspitze der zweiten Liga; die nach eigener Auffassung rechtmäßige Rückkehr in die Erstklassigkeit bleibt das klare Vorhaben. "Wir wollen da oben bleiben", versicherte der HSV-Coach Walter, der sich glücklich schätzen kann, dass er gerade nur das Sportressort zu verantworten hat.

Denn davon abgesehen schwelen rund um den Traditionsklub Themen, die dringender Bearbeitung bedürften. Für den neulich nach schweren Vorwürfen zurückgetreten Finanzchef Thomas Wüstefeld (Strafanzeigen wegen Betrugs und Untreue sowie Zweifel an seinen akademischen Titeln) wurde bislang noch kein Nachfolger präsentiert, und der HSV-Aufsichtratschef Marcell Jansen weigert sich beharrlich, Transparenz über seine Kenntnisse darüber zu schaffen. Auch hier könnte sich der verpasste Rekord noch als Glücksfall erweisen, zumindest fürs neutrale Auge: Derlei Angelegenheiten sind in Hamburg schon mal hinten runter gefallen, wenn es sportlich gut lief.