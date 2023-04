Licht aus, Licht an - der Hamburger Sport-Verein feiert seinen Derbysieg und zeigt, dass er auch in dieser Saison wieder für alles gut ist. Im Guten wie im Schlechten.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Und dann gingen beim Hamburger Sport-Verein die Lichter aus.

Falls es Fans des Traditionsklubs geben sollte, die nichts von Stadtderby gegen den FC St. Pauli mitbekommen haben, nicht mal das Ergebnis, ist erst mal Entwarnung angesagt. Ja, die Lichter gingen aus beim HSV, aber nicht auf die gewohnte, schlimme Art. Jemand hatte das Flutlicht ausgeknipst. Dunkel wurde es im Volksparkstadion, lediglich blaue LED-Strahler leuchteten vom Dach hinab. Dann holten die Hamburger Anhänger ihre Feuerzeuge und Handys raus, das Team lag sich in den Armen, es wurde gesungen, geschrien, geschunkelt und getanzt.

Regelmäßige Besucher des Oktoberfests dürften Prozedur und Atmosphäre daran erinnert haben, wie es im Himmel der Bayern zugeht, sobald die Schnulze "Feel" von Robbie Williams das Ende der Wiesnzeit einläutet. Nur halt ohne "Feel", dafür in viel, viel größer. Und da sich echte Hanseaten ohnehin klar und deutlich von diesem merkwürdigen Oktoberfest distanzieren würden, konnte die Prozedur nur eines bedeuten: Der HSV, der ehemalige Stolz der Hansestadt, hatte soeben gegen den FC St. Pauli gewonnen, der dem Stadtrivalen in der zweiten Liga stets ein riesengroßes Ärgernis war.

Die Szenen nach dem 4:3-Sieg werden es auf jeden Fall in den offiziellen Hamburger Saisonrückblick schaffen - die Frage ist nur, wie sie die Stimme aus dem Off deutet und welche Musik im Hintergrund läuft. War das am Freitagabend das Schlüssel- und Erweckungserlebnis des HSV auf dem Weg zur Rückkehr in die Erstklassigkeit? Oder war das mal wieder ein Moment der Hochstapelei, weil er den HSV-Fans einen neuerlichen Grund für Optimismus suggerierte, der von der eigenen Mannschaft am Ende ja doch wieder erbarmungslos zertrümmert wird?

Trainer Tim Walter spricht von seinem "schönsten Sieg" als HSV-Coach

Die Antwort ist: "Feel" von Robbie Williams könnte für beide Szenarien den passenden Sound beisteuern. Vorerst hat der HSV den Relegationsplatz drei gefestigt und St. Pauli auf Distanz gehalten. Und das Hamburger Stadtderby lieferte zwar Tore, Drama und Spektakel, kleine Rangeleien und verbale Scharmützel, aber eines lieferte es eher nicht: Echte Erkenntnisse, wie es um Aufstiegstauglichkeit dieses HSV-Teams bestellt ist.

So ein Stadtderby ist üblicherweise als isoliertes Ereignis zu betrachten, auch wenn der zufriedene HSV-Sportvorstand Jonas Boldt meinte, dieser Erfolg "sollte Auftrieb geben, weil wir ihn auch einordnen können". Der Trainer Tim Walter sprach gar von seinem "schönsten Sieg", seit er in Hamburg ist. Seine Mannschaft hatte tatsächlich tadellose Spielphasen an diesem Spätnachmittag, hübsche Kombinationen hatte sie angezettelt und ins Ziel gebracht, sie musste hinterher auch keine Mentalitätsdebatten über sich ergehen lassen.

Detailansicht öffnen Ein ewiges Auf und Ab der Gefühle: Das nächste Tor versetzt Cheftrainer Tim Walter (rechts) in Ekstase - bis zum nächsten Gegentor für den HSV. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

Doch auch die Schwankungen waren mal wieder enorm im Spiel des HSV - und für diese Erkenntnis hätte man nicht mal dem St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler beipflichten müssen, der eine umgekehrte Zahlenanordnung auf der Anzeigetafel als leistungsgerecht empfunden hätte. "Wir waren das dominante Team", fand Hürzeler. Gänzlich von der Hand zu weisen war das nicht: St. Pauli hatte mehr klare Torchancen und war ebenbürtig in allen anderen Statistiken, die für ein Fußballspiel relevant sind. (Ausnahme natürlich: Die Zahlen auf der Anzeigetafel)

Hürzeler war enttäuscht, dass es nicht geklappt hatte mit der paulianischen Punktepiraterie, aber er wusste auch, warum das so war: Wer sich vier Tore einfängt, der muss erst mal fünf schießen. So einfach sei das, kritisierte Hürzeler, der damit gewissermaßen auf eine Art internen Wettbewerb hinwies, den der Gegner HSV aktuell mit sich austrägt. Jeden Spieltag geht es aufs Neue um um die Frage, wer die Oberhand behält - behält sie der von Coach Walter auf mutigen Hochrisikofußball getrimmte HSV, weil er vorne öfter trifft, als er hinten zum Toreschießen einlädt? Oder gewinnt der Gegner, weil er sich auf die Porösität und Fehleranfälligkeit der HSV-Defensive verlassen kann? Vor einer Woche, in Kaiserslautern, hat der Gegner gewonnen. Am Freitagabend gewann der HSV.

Detailansicht öffnen Von Jonas Davids 25-Meter-Distanzschuss, der dem HSV das wichtige 1:1 kurz vor der Pause brachte, dürfte sicher auch die Tor-des-Monats-Jury Notiz genommen haben. (Foto: Stuart Franklin/Getty)

Zuerst zu den Treffern der Heimelf: Innenverteidiger Jonas David, zuletzt sehr gescholten für seine defensive Fahrlässigkeit, traf zum 1:1 mit einem 25-Meter-Distanzschuss, von dem sicher auch die Tor-des-Monats-Jury Notiz genommen haben dürfte (44. Minute). Das 2:1 erzielte Bakery Jatta per Direktabnahme nach einer Flanke (48.), das 3:1 Moritz Heyer per Abstauber (52.), das zwischenzeitliche 4:2 war ein Eigentor des St. Pauli-Verteidigers Jakov Medic (78.).

"Wir haben gelitten, aber immer dran geglaubt", sagt HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

All diese HSV-Tore hatten gemeinsam, dass sie schön rausgespielt waren, und die meisten fielen zu einem Zeitpunkt, der ideal gewesen wäre, um dem Spiel das Licht auszuknipsen. Bis zum Abpfiff blieb es jedoch leuchtend hell im Volkspark. Die Walter-Elf holte ihren Stadtrivalen so oft zurück in die Partie, dass sich sogar der so robuste wie resiliente HSV-Stürmer Robert Glatzel "fix und fertig" davon zeigte.

Ein Stadtderby ist speziell, da passieren gemeinhin ganz spezielle Dinge, aber so oder so ähnlich hatte man das in vergangenen Wochen alles schon gesehen. Vor dem ersten Gegentreffer etwa: Miro Muheim attackierte das Mittelfeldzentrum, wodurch auf seiner angestammten Position, der linken Defensivseite, eine riesengroße Lücke klaffte - und nur wenige Sekunden später traf St. Paulis Manolis Saliakas, weil sich auch der Offensivmann Jean-Luc Dompé offensichtlich nicht als Löcherstopfer verdingen wollte.

Es hätte niemanden gewundert, wäre St. Pauli doch noch zum 4:4 ausgeglichen

In solchen Situationen ist manchmal nicht ganz klar, ob der Vorwärtsdenker Walter das mit dem Rausrücken so will oder ob der mitunter schludrige Muheim das einfach so macht, vorstellbar wäre jedenfalls beides. "Spieler werden anders beobachtet, als ich sie beobachte", sagte der HSV-Coach, der allerdings selbst beobachten musste, wie St. Paulis Elias Saad einen Konter zum 3:2 verwerten konnte, dabei nicht mal alibimäßigen Geleitschutz dabei hatte. Das 3:3 fiel nur deshalb nicht, weil Eric Smith aus sieben Metern daneben schoss (und das, obwohl er im Radius von sieben Metern keinen Gegenspieler um sich hatte). Ein mögliches 4:4 verhinderte schließlich der HSV-Kapitän Sebastian Schonlau mit einem gewonnen Zweikampf, den er als letzter Mann keinesfalls hätte verlieren dürfen. Andererseits wären das auch typische Momente gewesen, die den Prä-Walter-HSV derart ins Grübeln gebracht hätten, dass es kurz darauf wirklich Unentschieden gestanden hätte.

"Wir haben gelitten, aber immer dran geglaubt", sagte Schonlau und entwarf für die letzten fünf Spiele ein Skript inklusive Schlusspointe: "Wir sind gut beraten, weiter zu arbeiten. Wir wollen unbedingt unser Ziel erreichen." Das Licht im Volkspark war da schon wieder an. Die Profis sollten ja sehen, wie sie zur Bundesliga kommen.