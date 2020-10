Von Thomas Hürner, Hamburg

Klar, irgendjemand musste diese Frage stellen, sie war ja naheliegend nach dieser Partie und führte schließlich auch zum mutmaßlich erhofften Ergebnis. Von seinem Tribünenplatz aus ließ sich ein Radioreporter virtuell in den Saal schalten, in dem im Hamburger Volksparkstadion die Pressekonferenzen stattfinden, wie das in diesen Zeiten eben so läuft. Ob er denn "schelmische Freude" empfinde, wollte der Radioreporter also von Sven Schultz wissen. Der im Kiez sozialisierte Trainer des FC St. Pauli setzte jetzt sein schelmischstes Grinsen auf. "Ja, klar", antwortete Schultz, "dafür sind wir da, dafür sind wir hergefahren."

Sonderlich weit war die Anreise nicht, etwa sieben Kilometer in Richtung Nordwesten, aber ideologisch liegen zwischen dem linken Rebellenklub von der Reeperbahn und dem Ex-Giganten aus dem Stadtteil Bahrenfeld natürlich Welten. Die Fans der beiden Vereine stehen sich an Derby-Tagen in entsprechend großer Abneigung gegenüber, wenn sie nicht gerade von ein paar Hundertschaften der Polizei getrennt werden müssen.

Auch das 2:2 am Freitagabend verlief nicht ganz ohne Spannungen, allerdings nur auf dem Rasen, da es ansonsten deutlich ruhiger zuging als üblich. Vereinzelt zogen in Braun und Weiß gekleidete Gruppen durch ihr heimisches Viertel; im Stadion taten die 1000 Anhänger des Hamburger SV ihr Möglichstes, damit wenigstens ein Hauch von Derby-Atmosphäre durchs Stadion hallte. Nicht auszudenken, was für einen Widerhall dieses elektrisierende Spiel unter normalen Bedingungen in der Stadt ausgelöst hätte.

Durch das Remis hat der HSV erstmals in dieser Saison einen Punktverlust hinnehmen müssen, ausgerechnet gegen den Erzrivalen St. Pauli. Für den HSV sei das "vielleicht gar nicht so verkehrt", fand der schelmische Schultz. Beim Kontrahenten könne das Spiel ja dazu führen, dass "alle auf dem Boden bleiben und weiter hart arbeiten". Was jedoch weitaus provokanter klang, als es gemeint war. Schultz und sein HSV-Kollege, Trainer Daniel Thioune, sprachen einander mehrmals große Wertschätzung aus, was nicht nur daran lag, dass beide Mannschaften eine respektable Leistung dargeboten hatten. Aber auch.

Dem flügellastigen Ballbesitzfußball des HSV entsprang der Führungstreffer durch Stürmer Simon Terodde, der nach einer Flanke von Josha Vagnoman in der 14. Minute ins Tor köpfte. Thioune hatte sich davon "mehr Sicherheit" erhofft, wie er sagte, doch so ein Stadtderby kommt selten ohne archaische Elemente aus. Beispiele dafür gab es einige. Etwa den satten Schuss zum 1:1 von St. Pauli-Spielmacher Rodrigo Zalazar, ein feingeistiger und dynamischer Dribbler, den "das Wilde" auszeichnet, wie Trainer Schultz sagte. Manchmal könne einem das "hinten aber auch ein bisschen auf die Füße fallen".

Nichts, was man Zalazar, 21, aber nicht noch austreiben könnte, zumal Schultz auch aufgrund seiner Expertise im Umgang mit jungen Fußballern als neuer St. Pauli-Trainer ausgewählt wurde. Schultz, 43, war zuvor als Jugendcoach beim Kiezklub angestellt, er trainierte die U17, die U19 nach seiner Karriere als zuverlässiger Mittelfeldmann am Millerntor. Auch das verbindet Schultz mit dem drei Jahre älteren Thioune: Sie haben Mannschaften übernommen, die von ihren Vorgängern routiniert verwaltet, aber kaum noch inspiriert wurden. Und Spieler, die sich deshalb von ihren Trainern immer weiter zu entfremden schienen. Vor ein paar Monaten hatten sich beim Hamburger Stadtderby noch Dieter Hecking (HSV) und Jos Luhukay (St. Pauli) gegenübergestanden, die zusammen auf mehr als 110 Lebensjahre und mehr als 1000 Profispiele als Trainer kommen.

Derby-Stimmung auch im Kindergarten

Als Luhukays Ehrenrettung gelten die zwei Derby-Siege in der Vorsaison, ein Novum in der Geschichte des FC St. Pauli. Schultz war am Freitag seinem ersten zumindest sehr nahe gekommen. Der HSV drängte in der zweiten Hälfte zwar auf die erneute Führung, doch St. Pauli wehrte sich leidenschaftlich - und erzielte in der 82. Minute das 2:1 durch Simon Makienok. "Ein Punch", sagte Thioune, der richtig gesessen habe. Schultz sah schon "die Trümpfe in der eigenen Hand". HSV-Stürmer Simon Terodde, "kein Vollblinder", wie Schultz zutreffend feststellte, fügte der hitzigen Partie mit seinem Tor zum Ausgleich jedoch die nächste dramatische Wendung hinzu (84.). Wenn Terodde trifft, dann immer zweifach: Es war sein dritter Doppelpack der Saison.

Dass der HSV somit ungeschlagener Tabellenführer blieb, war für Schultz dann eher eine Nebensächlichkeit. Er wünschte dem Erzrivalen viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben und freute sich trotz des dritten 2:2 in Serie darüber, dass seine Mannschaft "weiter an Stabilität gewonnen" habe. Doch mit dem Schlusspfiff ist das Stadtderby ja meistens nicht vorbei. Der Kindergärtner seiner Tochter, berichtete der St. Pauli-Coach, sei eingefleischter HSV-Fan und an Wochenenden für gewöhnlich in der Nordkurve des Volksparkstadions anzutreffen. Es stehe nun zu erwarten, so Schultz, dass seine Tochter demnächst wieder mit einem kleinen, immerhin abwischbaren HSV-Tattoo nach Hause kommt. Wer dann wohl schelmisch grinst?