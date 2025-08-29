In seinem ersten Bundesliga -Heimspiel nach sieben Jahren hat der HSV seinen Status als Nummer eins in Hamburg gleich verloren. Der Aufsteiger unterlag im brisanten Stadtduell dem Nachbarschaftsrivalen FC St. Pauli hochverdient 0:2 (0:1).

Adam Dzwigala brachte St. Pauli in der 19. Minute in Führung. Der überragende Andreas Hountondji (60.) entschied mit seinem zweiten Saisontreffer die Partie. Seit der 77. Minute war der HSV nur noch zu zehnt, nachdem Giorgi Gotscholeischwili Gelb-Rot gesehen hatte. „Es gibt nichts Schlimmeres als ein Derby zu Hause zu verlieren. Wir haben noch viel zu lernen“, sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz danach und räumte ein: „Insgesamt muss man sagen, dass St. Pauli verdient gewonnen hat.“

Mit dem ersten Derbysieg seit dem 14. Oktober 2022 setzte sich der FC St. Pauli mit vier Punkten nach zwei Spieltagen zumindest über Nacht an die Tabellenspitze; das letzte Spiel der beiden sieben Kilometer entfernten Nachbarn hatte der HSV in der 2. Bundesliga im Mai 2024 mit 1:0 gewonnen. Der Erfolg von St. Pauli war verdient, das Team wirkte spielerisch reifer und abgeklärter. Der HSV benötigt hingegen noch Zeit und Geduld, um in der Bundesliga anzukommen.

Die 57 000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstation brachten eine atemraubende Atmosphäre in diese Partie. Jedes erfolgreiche Tackling, jedes gelungene Dribbling, jeder herausgeholte Einwurf ihrer Teams wurde von den jeweiligen Fans frenetisch gefeiert. Auf dem Rasen gingen beide Mannschaften vom Anpfiff weg intensiv zur Sache.

Der erste Schuss aufs Tor bringt St. Pauli in Führung

Sowohl HSV-Trainer Merlin Polzin als auch sein Kollege Alexander Blessin vertrauten den gleichen Startformationen wie zum Bundesliga-Auftakt, als beide Teams zu Unentschieden kamen.In der Anfangsphase fand das Spiel vor allem im Mittelfeld statt. Nach gut einer Viertelstunde erspielte sich der FC St. Pauli ein Übergewicht. Der HSV hatte in der Offensive nichts entgegenzusetzen. Die spielerischen Mängel wurde wie schon in der Vorbereitung offengelegt.

Mit dem ersten Torschuss gingen die Kiez-Kicker dann auch gleich in Führung. Nach einem Eckball setzte sich Dzwigala gegen HSV-Mann Miro Muheim durch und ließ Torhüter Daniel Heuer Fernandes keine Chance. Kurz vor der Pause vergab Mathias Pereira Lage (41.) die Chance zum 2:0.Nach der Pause setzte der HSV zunächst einige Impulse nach vorn. Und sah sich nach vier Minuten schon belohnt. Doch der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Ransdorf Königsdörffer (49.) wurde nach Videobeweis wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen. Vier Minuten später musste St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj nach einem Muheim-Freistoß erstmals ernsthaft eingreifen.

In der 56. Minute brachte Polzin die HSV-Sturmhoffnungen Yussuf Poulsen und Jean-Luc Dompé. Doch auch sie schafften nicht die Wende. Vielmehr kam St. Pauli zum zweiten Treffer. Nach einem sehenswerten Pass von Joel Fujita lief Hountondji allein auf Heuer Fernandes zu und traf aus spitzem Winkel. Als Gotscholeischwili vom Platz musste, kam St. Pauli in Überzahl zu weiteren Chancen, konnten diese aber nicht nutzen.