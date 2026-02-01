Manuel Neuer war am Ende seines ungewöhnlich ausufernden Vortrags angelangt, die Journalisten hatten keine weiteren Fragen mehr, weil sie die Botschaft des Torwarts begriffen hatten, da drangen wohlgemeinte Worte an Neuers Ohr: „Manu, der Bus fährt.“
HSV gegen FC BayernMurmeltiere wagen die offene Feldschlacht
Lesezeit: 5 Min.
Mit Mut zum Risiko und kleinen Gemeinheiten setzt der HSV dem FC Bayern zu – so erfolgreich, dass die entnervten Münchner die Schuld an ihrem Punktverlust beim Schiedsrichter suchen. Die Taktik könnte zur Blaupause für andere Ligakonkurrenten werden.
2:2 in Hamburg:Der HSV macht die Erfahrung, dass diese Bayern verwundbar sind
Der Trainer muss sein Team aufmuntern, der Torwart ist machtlos: Die Bayern erleben bei einem aufregenden Remis in Hamburg, dass sie nicht jedes Spiel so einfach umbiegen können – am Ende hätte der HSV sogar gewinnen können.
