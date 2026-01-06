Nicht mehr lange, dann darf Mario Vuskovic wieder auf dem Fußballplatz stehen. Im September endet die Dopingsperre des Abwehrspielers vom Bundesligisten Hamburger SV, vier Jahre nachdem Kontrolleure dem Kroaten einen Positivbefund auf den Blutdopingklassiker Epo attestiert hatten. Und zwei Jahre nachdem der Cas in Lausanne, die oberste Instanz der Sportgerichtsbarkeit, trotz massiver Zweifel an der Korrektheit des Nachweisverfahrens diese finale Sanktion verhängte.