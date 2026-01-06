Nicht mehr lange, dann darf Mario Vuskovic wieder auf dem Fußballplatz stehen. Im September endet die Dopingsperre des Abwehrspielers vom Bundesligisten Hamburger SV, vier Jahre nachdem Kontrolleure dem Kroaten einen Positivbefund auf den Blutdopingklassiker Epo attestiert hatten. Und zwei Jahre nachdem der Cas in Lausanne, die oberste Instanz der Sportgerichtsbarkeit, trotz massiver Zweifel an der Korrektheit des Nachweisverfahrens diese finale Sanktion verhängte.
Hamburger SVEin großer Dopingprozess im Fall Vuskovic rückt näher
HSV-Profi Mario Vuskovic lehnt die Geldauflage der Staatsanwaltschaft ab und strebt einen juristischen Freispruch an. Sein Dopingfall könnte nun vor Gericht verhandelt werden – und weitreichende Folgen für den Sport haben.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
