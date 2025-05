Alexander Zverev hat die Generalprobe für die French Open verpatzt und plagte sich wenige Tage vor Beginn des Sandplatzturniers in Paris mit einer Krankheit. Der Weltranglistendritte verlor beim Tennisturnier in Hamburg im Achtelfinale gegen den Franzosen Alexandre Müller 3:6, 6:4, 6:7 (5).

„Dafür dass ich mich 37 Mal übergeben habe und die ganze Nacht 39,4 Grad Fieber hatte, war es eigentlich ganz okay“, befand Zverev nach seiner Niederlage. „Wenn es ein anderes 500er-Turnier in einer Stadt in einem anderen Land gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich nicht gespielt“, sagte der gebürtige Hamburger, der sich kurzfristig für eine Teilnahme entschieden hatte. Die French Open beginnen an diesem Sonntag. Wann er nach Paris reisen wird, konnte er noch nicht sagen. „An meinen Zielen für Paris hat sich nichts verändert“, sagte er.

Gegen Müller wirkte er am Rothenbaum von Beginn an kraft- und energielos und musste sich nach 2:40 Stunden geschlagen geben. „Ich habe alles auf dem Platz gelassen, deshalb kann ich trotzdem stolz sein“, sagte Zverev. Woher das Unwohlsein plötzlich kam, konnte er nicht sagen.

Die Hamburg Open gehen damit ohne deutsche Beteiligung weiter. Vor Zverev war am Mittwoch bereits Justin Engel im Achtelfinale ausgeschieden. Anders als Zverev zeigte der 17-Jährige vor den Augen von Tennis-Legende Boris Becker aber eine gute Leistung und wurde von den Zuschauern nach dem 3:6, 5:7 gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Andrej Rubljow mit Applaus verabschiedet.