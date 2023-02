Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Sébastien Haller hatte sich wohl fest vorgenommen, irgendwie ganz cool aus der Sache herauszukommen, aus dem Moment der Rückkehr. Bloß nicht allzu viel Gefühl zeigen, nicht explodieren vor Freude, keine Tränen, kein Drama. Aber der Rest im Stadion hatte andere Pläne. 51. Minute also: Flanke von Raphael Guerreiro, im Strafraum des SC Freiburg schraubt sich Sébastien Haller wie ein Senkrechtstarter in die Luft, trifft den Ball per Kopf, wuchtet ihn ins Tor. 3:1 für Borussia Dortmund. Und so sehr Haller sich nun um Coolness bemüht: Der Stadionbeton vibriert, die Luft scheint zu platzen. Was für ein Moment. Noch viel besser als der 5:1-Sieg, den der BVB am Ende bejubeln konnte.