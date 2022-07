Von Werner Bartens

Sébastien Haller sollte zur neuen Saison den Angriff von Borussia Dortmund verstärken, nach dem Weggang des Stürmers Erling Haaland zu Manchester City wird er dringend benötigt. Jetzt muss der 28 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste jedoch krankheitsbedingt pausieren. Am Montagvormittag hatte der Fußballprofi im Trainingslager über Unwohlsein geklagt, abends wurde ein Tumor im Hoden bei ihm entdeckt. Bald nach der Diagnose verließ Haller das Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) und trat die Rückreise nach Dortmund an, wo laut BVB "weitere Untersuchungen in einem spezialisierten Zentrum" stattfinden sollten. "Die Nachricht war ein Schock für Sébastien Haller und uns alle", sagt Sportdirektor Sebastian Kehl. "Die gesamte BVB-Familie wünscht Sébastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt."