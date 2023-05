Sébastien Haller in Dortmund:Ein Wunder macht den Unterschied

Von Felix Haselsteiner

Die Suche nach dem einen Moment, der den Unterschied machte auf dieser Reise, die für Borussia Dortmund am Sonntag mit der Meisterschale auf dem Borsigplatz enden könnte, führt zurück in den Januar. Das Heimspiel gegen den FC Augsburg am 16. Spieltag wird zwar nicht in die Bundesliga-Geschichte eingehen, aber möglicherweise in die des BVB, weil an jenem Sonntag schon vor Anpfiff die Stimmung kippte, in die richtige Richtung. Die treffenden Worte für ein Halbjahr ins Glück, das an jenem Tag mit einem 4:3 gegen Augsburg begann und vor kurzem mit einem 3:0 in Augsburg den vorläufigen Höhepunkt erreichte, sprach in der Kabine damals nicht der Trainer Edin Terzic. Sondern der Stürmer Sébastien Haller.