Der Transfer von Torjäger Sébastien Haller zu Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund ist nun auch formell vollzogen. Wie der BVB am Mittwoch bestätigte, erhält der 28 Jahre alte Ivorer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Den Medizincheck hatte Haller schon am 23. Juni absolviert, sein börsennotierter Ex-Klub Ajax Amsterdam bat aber offenbar darum, den Wechsel erst ab dem 1. Juli zu verkünden, damit der Transfer im neuen Geschäftsjahr verbucht wird. Die Ablösesumme beträgt nach Informationen unterschiedlicher Medien 31 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Haller ist damit einer der teuersten Fußballer der Klubgeschichte. Für Erling Haaland, den Haller ersetzen soll, hat der BVB allerdings 75 Millionen Euro von Manchester City erhalten. Von 2017 bis 2019 stürmte Haller erfolgreich für Eintracht Frankfurt und erreichte mit den Hessen das Halbfinale der Europa League. Über West Ham United kam er zu Ajax. In der abgelaufenen Saison wurde Haller mit 21 Treffern Torschützenkönig der niederländischen Liga und führte Ajax zum Meistertitel. Er wurde in Frankreich geboren und durchlief sämtliche französische Junioren-Mannschaften, ehe er sich für das A-Team der Elfenbeinküste entschied.

Haller soll am kommenden Wochenende zur Mannschaft stoßen. "Das Gesamtpaket ist sehr vielversprechend. Sébastien bringt eine hohe körperliche Präsenz mit sich, auch physisch ist er sehr belastbar", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl laut Vereinsmitteilung. "Mit seiner Erfahrung kann er gerade unseren jungen Kräften in der der Offensive auch Halt und Stabilität verleihen."